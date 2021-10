REPORTAJ. Cum se vede România din mijlocul protestatarilor: certificatul verde - „dictatură medicală”, societatea - „un bolnav cu comorbidități”

„Mergeți spre AUR? Și eu!”, își face o femeie intrarea într-un grup de protestatari înarmați cu vuvuzele și steaguri tricolore. Este sâmbătă după-amiază și sute de oameni se îndreaptă spre Fântâna de la Universitate, punctul de întâlnire anunțat de AUR, partidul care organizează manifestația.

Unii dintre ei vin de la sute de kilometri depărtare, tocmai din Maramureș, și poartă costume tradiționale și clopuri. Alții au îmbrăcat tricouri cu mesaje anti-vaccin. Unii țin în mâini bannere și pancarte, pe care stau scrise cu litere îngroșate: „Libertate fără certificate”, „Certificatul verde = dictatură medicală”, „Suntem cetățeni, nu pacienți”, „Vrem să rămânem stăpâni pe trupurile noastre”. Alții au icoane pe care le țin la piept sau ridicate în sus, ca pe niște scuturi.

Sunt oameni de toate vârstele – bătrâni, tineri, părinți purtându-și copiii pe umeri – și din toate colțurile țării, din Timișoara, Cluj, Argeș, Buzău, Constanța.

Toți sunt supărați pe Guvern și au revendicări comune: ridicarea restricțiilor și renunțarea la certificatul verde care atestă vaccinarea.

Mulți se simt discriminați și constrânși de noile măsuri, mai dure pentru nevaccinați, și se tem că se urmărește introducerea obligativității vaccinării.

„Nu mai vrem să fim dezbinați – vaccinați contra nevaccinați”

„Am venit pentru libertate și pentru obținerea tuturor drepturilor pe care le-am pierdut din cauza acestei guvernări nenorocite. N-ai voie să ieși din casă, n-ai voie să mai intri nicăieri fără certificat. Păi, asta e libertate? Asta nu e libertate!”, declară o femeie în vârstă de 80 de ani, venită la protest alături de două prietene.

Este vizibil supărată și nu se sfiește să vorbească despre asta: „Să se vaccineze cine vrea, să nu fie obligatoriu! Vaccinul adevărat e cel care se face o dată. Eu l-am făcut în copilărie și sunt sănătoasă și acum. Nu mi-e frică absolut deloc de boală. Am 80 de ani și sunt sănătoasă tun”.

Dar oamenii mai au și alte nemulțumiri, cum ar fi prețurile mărite ale facturilor și politicienii care conduc România.

Un bărbat în costum army, care ține în brațe un mănunchi de steaguri, se declară sătul de restricțiile impuse de autorități. Le consideră „abuzive”.

„Am venit pentru că m-am săturat de restricțiile astea abuzive, vrem să trăim în libertate și pace, nu mai vrem să fim dezbinați – vaccinați contra nevaccinați. Vrem ca școlile să rămână deschise, vrem ca Guvernul să intervină și să micșoreze prețurile facturilor. Vrem și noi o Românie suverană, cu coloană vertebrală, cu conducători care să țină la țara lor, cum au Polonia, Ungaria. Adică nu cerem nimic exagerat”, declară bărbatul în vârstă de 32 de ani.

Întrebat pe cine ar vedea în rolul unui astfel de conducător, nu ezită să-l numească pe liderul AUR, George Simion. Își și justifică alegerea: „Este un exemplu, este un patriot.”

Imnul României, „Tatăl nostru” și George Simion

Din difuzoare răsună imnul României. Imediat după, un preot rostește rugăciunea „Tatăl nostru”. Apoi, pe scena improvizată ia cuvântul George Simion.

„Mitingul de azi este pentru libertatea fiecăruia dintre noi, pentru poporul român și pentru generațiile care vin, pentru șansa noastră la viață”, își începe discursul liderul AUR, care a mobilizat, în ultimele zile, oamenii pe rețelele de socializare să se alăture manifestației.

Un participant la manifestație își face un selfie cu George Simion

Oamenii îl aplaudă și scandează: „Libertate!”. George Simion și Claudiu Târziu le vorbesc celor prezenți despre „sistemul care distruge România” și despre motivele pentru care președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu trebuie să plece din fruntea țării.

„F*ck the vaccine”

Este puțin trecut de ora 17.00, iar Piața Universității este deja ticsită de oameni. Protestatarii au pus stăpânire pe Bulevardul Magheru și pe părculețul din fața Teatrului Național București. În fiecare minut, sosesc noi și noi participanți aduși din țară.

Printre ei se numără și un bărbat pe al cărui tricou stă scris un mesaj lipsit de echivoc: „Fuck the vaccine”. E venit din Timișoara. Bărbatul de 46 de ani mărturisește că se simte „terorizat psihic” de îndemnurile la vaccinare și testare.

„Am venit din mai multe motive. În primul rând pentru că ceea ce trăim nu are nimic de-a face cu democrația. Trăim sub teroare psihică! Nu e în regulă!”, spune el.

Care ar fi soluția? Cine și ce ar trebui să facă? „O soluție e greu de găsit, pentru că cei care ne conduc sunt niște slugi ale altora mai mari și e greu ca noi să putem schimba lucrurile. Lucrurile ar trebui temperate, ar trebui să fie lăsați oamenii în pace, să nu ne mai terorizeze să ne vaccinăm. E o răceală, o gripă, astea oricum sunt de când lumea. Eu nu cunosc om care să fi murit exclusiv de COVID! Realitatea mea e asta, nu e aia din televizor, unde zilnic ne zic de morți”, explică el.

În final, găsește o metaforă pentru felul în care vede realitatea din afara televizorului: „Societatea este acum un bolnav cu comorbidități într-un mare spital de nebuni, numit România”.

„Sunt jocuri mult prea puternice în spate”

Aproape toți oamenii intervievați de Libertatea la miting au vorbit despre conspirații, jocuri de culise și neputința omului de rând de a schimba situația. O astfel de viziune ne-a împărtășit și o femeie în vârstă de 34 de ani, venită la protest împreună cu cei trei copii.

În opinia ei, în spatele pandemiei se ascunde, de fapt, intenția de a impune vaccinarea obligatorie. „Trebuie să rămână la alegerea fiecăruia și să respectăm decizia fiecăruia. Nu mi se pare normal să fim condiționați. Nu e obligatorie acum, dar, din păcate, acolo se dorește să se ajungă. Se dorește ca cel puțin 75% din populație să fie vaccinată. Sunt jocuri mult prea puternice în spate. Noi suntem prea mici ca să putem face ceva. Eu nu mă vaccinez, consider că e doar o răceală mai puternică.”

„Valurile astea parcă-s programate”

O supărare comună în rândul oamenilor veniți la protest este și faptul că Guvernul nu a comunicat eficient strategii de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. Cei mai mulți se simt constrânși de faptul că „vaccinul este unica soluție”.

De pildă, un bărbat în vârstă de 44 de ani se simte revoltat fiindcă Guvernul „nu a dat, domnule, un paracetamol, o vitamina C la populație”. Cu alte cuvinte, nu a făcut prevenție. Nu crede în „așa-zisa grijă a guvernanților” și consideră că este păcălit.

„Prin măsurile care se iau ne răpesc pas cu pas toate libertățile fundamentale invocând așa-zisa grijă a guvernanților pentru sănătatea noastră. Guvernanții, care de la începutul pandemiei n-au dat un paracetamol la populație sau o pastilă de vitamina C, ne spun că ne vor nouă binele”, afirmă el.

Curios i se pare și felul în care valurile de îmbolnăvire sunt anunțate dinainte: „Nu se termină nicio pandemie, putem să ne vaccinăm toți de patru ori. Nu știu cum e cu valurile astea, că parcă sunt programate. Toată vara n-a fost niciun val și ne anunțau din vară că vine valul patru. Parcă sunt programate pe hârtie, nu știu ce se întâmplă”.

„OK, mor oameni. Ghinion, se întâmplă”

În mulțime sunt și preoți, îmbrăcați în sutană. Încercăm să vorbim cu unul dintre ei, însă bărbatul ne refuză prompt. Spune că „nu reprezintă instituția pe care o slujește”.

În vreme ce George Simion animă mulțimea, pe trotuarul din fața Teatrului Național un grup de bărbați tineri, de până în 35 de ani, se declară neimpresionați de rata mortalității din cauza COVID-19.

„Să facă testele gratuite! N-au făcut asta. Eu am trecut prin boală, trei zile mi-a fost rău. Dar pentru asta închizi planeta? OK, mor oameni. Ghinion, se întâmplă. E cinic, e nasol, da. Eu am rudă bolnavă de cancer care nu se poate trata din cauza acestor măsuri. Să pice guvernul și să ne lase în pace odată cu imbecilitățile astea.”

Revendicări pe două voci: Simion vs. Șoșoacă

Este 18.30 și mulțimea din Piața Universității se revarsă pe trotuare și pe Magheru, pornind în marș către Piața Victoriei, unde îi așteaptă alți 3.000 de manifestanți întreținuți de către senatoarea independentă Diana Șoșoacă, fostă membră AUR.

George Simion deschide calea protestatarilor. Dă mâna cu oamenii, îi îmbrățișează și face selfie-uri cu ei. De pe trotuare, organizatorii fac apeluri repetate: „Ușor, nu vă grăbiți, liniștiți, cu calm”.

De la Piața Universității, oamenii au plecat în marș către Piața Victoriei

În jurul orei 19.00, cele două grupuri de protestatari au ajuns împreună, în fața Guvernului, însă și-au văzut de treabă separat. Cândva colegi de partid, astăzi George Simion și Diana Șoșoacă au vorbit de pe scene diferite.

În timp ce susținătorii lui Simion au scandat: „Nu cedăm, nu ne vaccinăm”, cei strânși în jurul senatoarei Șoșoacă au strigat: „Libertate! Unitate!”. Primii au ascultat rap cu tentă religioasă și discursuri anti-sistem, iar ceilalți au dansat hore și au cântat „Another Brick in The Wall”, de la Pink Floyd. Toți i-au huiduit pe guvernanți.

Senatoarea Diana Șoșoacă, alături de manifestanți, în Piața Victoriei

Protestele se termină aproape de miezul nopții. După această zi rămânem cu niște imagini – mii de oameni umăr la umăr, fără măști, protestând împotriva vaccinării – și cu o statistică dură – din cei 184 de pacienți decedați în ultimele 24 de ore, 92% erau nevaccinați.

