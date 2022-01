Reportaj din depourile STB. Versiunea angajaților aflați în grevă: „Călătorul nu știe cum ne chinuim noi să tragem de volan sau să mergem fără frâne”

„Le cerem scuze bucureștenilor pentru disconfort, dar nu vrem să-i mai punem în pericol”, spun șoferii STB de la un depou din Ferentari. Piese noi de schimb pentru autobuze, troleibuze și tramvaie, aer condiționat în toate mijloacele de transport, un nou contract colectiv de muncă și salarii ceva mai decente – asta cer ei. Și sunt convinși că toate vor veni doar dacă actualul director al companiei își va da demisia.

„Ne-am săturat de condițiile astea de muncă”, spun aproape la unison zecile de șoferi de la autobaza Ferentari. Este vineri, 21 ianuarie, spre amiază, a doua zi de grevă. Oamenii se adună ciorchine când intrăm pe poartă. În spatele lor, autobuzele stau aliniate de-o parte și de alta a aleii. Unele albe, Mercedes Citaro, și cele albastre, turcești, de la Otokar.

N-au mai fost scoase pe traseu de când cu greva izbucnită joi dimineață. Și prea curând nici nu o să iasă, spun șoferii, în ciuda a două hotărâri date de Tribunalul București care spun că e un protest ilegal și trebuie să se întoarcă la serviciu.

„Salariații nu vor să încalce legea, dar nu vor să mai fie Adrian Criț director, nu mai suportă jignirile și condițiile de muncă”, spune Mihai Trancă, liderul Sindicatului Liber din STB.

Pe poarta autobazei Ferentari din Sectorul 5, a fost agățată o bucată mare de pânză. „Demisia, Criț”, scrie pe ea.

„Directorul ăsta parcă e venit de la fabrica de conserve, nimic nu a făcut pentru noi, doar ne-a jignit”, spune un șofer.

„Exact, nu e în stare de nimic”, se aud alte voci din mulțime. Sunt atât de mulți oameni la un loc că nu ai unde arunca un ac.

Experiențe relatate pe mai multe voci sunt aproape identice.

„Se tot spune că greva asta e spontană. Nu, nu este spontană. Personal am avut anul trecut o discuție cu domnul primar că există riscul ca oamenii să-și exprime nemulțumirea printr-un protest. A ridicat din umeri și nu a făcut nimic”, spune Mihai Trancă.

Este președintele Sindicatului Liber din STB, care are 50 de membri. Trancă e de vreo 25-30 de ani șofer la STB, pe autobuzul 139. Oamenii din autobază îl știu ca „nea Mihai”.

Sindicatul Liber este unul dintre cele șase sindicate din STB. Cel majoritar este al Transportatorilor din București, cu peste 8.200 de membri, condus de social-democratul Vasile Petrariu. De când a început protestul angajaților din compania de transport, atât directorul STB Adrian Criț, cât și primarul Nicușor Dan au spus că angajații sunt „manipulați” de liderii de sindicate să nu iasă pe traseu.

Ei au spus că greva este una politică, iar de vină este chiar Vasile Petrariu.

„A zis domn director asta, dar e o altă jignire pe care ne-o adresează. Să știți că nu suntem toți membri, eu nu sunt și tot protestez. Suntem salariați noi, nu sindicaliști. Problemele sunt ale tuturor”, spune un șofer nemulțumit.

Dar folosirea unor termeni greșiți este ultima problemă pentru șoferii care stau vineri de la ora 4 în autobază. Sunt 477 în total, care acoperă vreo 150 de trasee. La depoul Ferentari lucrează în jur de 550 de oameni, cu tot cu mecanici, ingineri și sudori.

Mașinile – multe au fost, puține au rămas.

„Le-au scos pentru că sunt defecte și de 1 an stau sigilate degeaba, că nimeni nu le schimbă piesele”, afirmă un angajat.

În depoul de lângă Prelungirea Ferentari ar fi trebuit să fie undeva la 220 de autobuze, explică șoferii, doar că 84 dintre ele au atât de multe defecțiuni încât compania a decis să le scoată complet din uz. Oamenii spun că asta s-a întâmplat în urmă cu un an, iar de-atunci acolo au rămas, trase pe dreapta.

„Cum e posibil ca de 1 an întreg să ții mașinile așa?!”, exclamă un alt șofer.

„Eu am băgat în mașina mea în ultimii câțiva ani pe puțin 3.000 de ei. Am dat bani din buzunarul meu pentru piese de schimb”, adaugă el.

Când îl întreb dacă a cerut decont, se aud zeci de râsete.

Mașina mea stă de 1 an de zile pentru o casetă de direcție. Știți câți șoferi cumpără din banii lor ca să asigure minimul de mașini pe traseu? Cine să ne deconteze? Am cumpărat eu, am cumpărat noi, ca să putem ieși pe traseu, să ne facem orele și să asigurăm transportul

șofer STB