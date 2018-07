Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, a organizat la nivelul prefecturilor și direcțiilor pentru tineret și sport din întreaga țară o campanie de strângere de alimente și haine pentru persoanele sinistrate în urma inundațiilor înregistrate la finalul săptămânii trecute în județele Brașov, Covasna și regiunea Moldovei.

Reprezentanții instituțiilor din subordinea celor două ministere s-au mobilizat și au organizat imediat un depozit unde ar trebui să fie strânse donațiile de la craioveni sau de la alți cetățeni din județul Dolj.

Numai că la 24 de ore de la lansarea apelului niciun craiovean nu venise la sediul Direcției Județene pentru Tineret și Sport Dolj pentru a dona vreo conservă sau vreo haină pentru oamenii loviți de intemperii.

“Imediat ce am primit adresele de la minister, am organizat un spațiu pentru depozitarea alimentelor neperisabile și pentru pachetele cu haine. Am făcut imediat apel către mass-media pentru a susține campania. Cineva va fi prezent la depozit până miercurea viitoare, zilnic între orele 9.00 – 15.00. Până acum, nu s-a primit nicio donație”, a precizat Origen Staicu, director al DJTS Dolj.