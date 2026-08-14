Un accident dramatic a avut loc pe 10 august în cartierul Podil din Kiev, capitala Ucrainei, când un autoturism în care se aflau o femeie și copilul său a fost înghițit de un crater apărut pe strada Bilițka.

Șoferița a reușit să iasă din vehicul împreună cu copilul chiar înainte ca mașina să fie complet acoperită de apă.

O avarie care a provocat haos

O avarie la conductele de apă a dus la prăbușirea carosabilului. Femeia, care se îndrepta spre grădiniță împreună cu cel mic, a urmat indicațiile unui semn de deviere amplasat în zonă.

„Pe acele blocuri albe era un semn care indica ocolirea pe partea dreaptă a drumului, așa că am mers în acea direcție, având încredere în semne, deși acolo era o baltă”, a explicat ea.

Secunde critice

Când mașina a intrat în apă, asfaltul nu a rezistat. „Am simțit imediat cum mașina s-a înclinat. Sub roțile din față asfaltul a cedat, iar mașina a început să se scufunde pe partea dreaptă”, a povestit șoferița.

Tentativele de a da cu spatele au fost inutile, astfel că femeia a ieșit rapid din vehicul și și-a scos copilul.

„Am ieșit repede din mașină, am scos copilul. Mașina deja era în apă. Aveam picioarele ude, dar am reușit să scăpăm nevătămați”, a adăugat ea.

Reacția întârziată a autorităților

Femeia și-a exprimat nemulțumirea față de reacția autorităților, acuzând că echipajul de poliție a ajuns la fața locului după 40 de minute, iar echipa de salvatori abia după o oră.

Dacă s-ar fi acționat în primele 10-15 minute, mașina putea fi salvată. În schimb, am fost nevoită să privesc cum se scufundă.

Probleme recurente Locuitorii din zonă afirmă că astfel de incidente nu sunt rare. Potrivit lor, în ultimele două luni au raportat în mod repetat probleme legate de starea carosabilului și scurgeri de apă.

„Vecinii spun că iarna, în același loc, șase oameni au trecut prin situații similare cu mașinile lor”, a relatat femeia.

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