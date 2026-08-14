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Ulrich S. lucra pe secția paliativă a Spitalului Rhein-Maas din Würselen (NRW), unde ar fi administrat pacienților grav bolnavi un cocktail fatal de medicamente, în loc să le ofere îngrijirea necesară.

Pentru a confirma suspiciunile, procurorii din Aachen și Köln au dispus exhumarea a 46 de cadavre.

„Aceste investigații complexe vizează identificarea unor eventuale semne de crime”, a declarat un purtător de cuvânt al Procuraturii din Aachen.

Ulrich S. fusese deja condamnat în noiembrie 2025 la închisoare pe viață, iar instanța a stabilit că vinovăția sa este de o gravitate deosebită, excluzând posibilitatea eliberării după 15 ani.

În timpul procesului, s-a dezvăluit că Ulrich S. administra doze excesive de sedative și analgezice pacienților săi, uneori în combinații periculoase, pentru a evita interacțiuni și a-și reduce volumul de muncă pe timpul nopții. Inculpatul a negat acuzațiile în instanță.

Timpul crimelor confirmate se situează între decembrie 2023 și mai 2024, însă autoritățile investighează acum posibile fapte similare din perioada 2020-2022, anii în care Ulrich S. a lucrat la centrul medical din Würselen.

„Este posibil să apară noi cazuri suspecte”, a precizat un reprezentant al Procuraturii din Aachen, adăugând că o nouă acuzare împotriva lui Ulrich S. ar putea fi formulată în cursul anului 2027.

Investigațiile nu se limitează însă la Würselen. Procuratura din Köln analizează activitatea lui Ulrich S. din perioada în care acesta lucra la un spital din oraș, înainte de 2020.

„Dosarele sunt extrem de complexe și necesită mult timp pentru a fi soluționate”, a declarat un purtător de cuvânt al Procuraturii din Köln.

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