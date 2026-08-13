Avertismentul vine pe fondul numărului crescut de sesizări privind accidentele sau momentele periculoase create de utilizatorii de trotinete pe aleile pietonale din spațiile verzi.

Razii ale Poliției Locale în Cișmigiu, Herăstrău și Tineretului

Municipalitatea a subliniat că interdicția nu este una nouă, ci se aplică încă din toamna anului trecut, fiind întărită prin acțiuni constante de verificare pe teren.

„Trotinetele electrice sunt INTERZISE în parcurile pe care le administrăm, încă din octombrie 2025. Iar Poliția Locală a Municipiului București face constant acțiuni de informare în Cișmigiu, Herăstrău, Tineretului, Carol, Circului”, a transmis Primăria Municipiului București

Măsura nu vizează exclusiv trotinetele electrice. Interdicția de circulație pe aleile parcurilor gestionate prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) este valabilă și pentru alte vehicule cu propulsie electrică sau motorizată: biciclete electrice, mopede, hoverboarduri și dispozitive de tip autobalansat.

Persoanele fizice care ignoră indicatoarele și aleg să se deplaseze cu aceste vehicule prin parcurile Capitalei riscă amenzi contravenționale de până la 500 de lei. Până în prezent, agenții Poliției Locale au aplicat 175 de sancțiuni celor surprinși pe aleile pietonale, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 30.000 de lei.

Restricții drastice în sectorul 1

Măsurile au fost înăsprite și mai mult la nivel local. Consiliul Local Sector 1 a aprobat o hotărâre prin care se interzice complet circulația trotinetelor electrice în toate parcurile, grădinile publice și locurile de joacă administrate de autoritatea din sector.

Măsura are ca scop protejarea copiilor și a pietonilor în spațiile aglomerate, iar lista zonelor vizate include câteva dintre cele mai frecventate parcuri din nordul Capitalei:

  • Parcul Kiseleff: pe toate aleile pietonale și în spațiile din jurul monumentelor;
  • Parcul Bazilescu: pe întreg perimetrul situat în cartierul Bucureștii Noi;
  • Parcul Regina Maria: cunoscut de localnici și ca Parcul Turda;
  • Parcul Luigi Cazzavillan: în întreaga zonă verde centrală;
  • Locurile de joacă de cartier: toate spațiile delimitate destinate copiilor și administrate de ADP Sector 1.

Regimul sancțiunilor în Sectorul 1 este considerabil mai dur. Persoanele fizice prinse pe trotinetă în aceste spații interzise riscă amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

În cazul persoanelor juridice – cum sunt companiile de închiriere care nu își blochează aplicațiile în zonele interzise – amenzile pot ajunge între 1.000 și 2.500 de lei.

Regulile generale pentru trotinete pe străzile din București

În afara spațiilor verzi și a parcurilor, utilizarea trotinetelor electrice închiriate în regim self-service prin aplicații este permisă în București doar persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, circulația fiind supusă unor reguli rutiere clare.

Deplasarea este permisă numai pe sectoarele de drum public unde viteza maximă legală pentru vehicule este de 50 km/h. De asemenea, acolo unde există piste speciale marcate pentru biciclete, utilizatorii de trotinete sunt obligați prin lege să le folosească, fiind interzisă circularea pe trotuare fără pistă dedicată.

Transportul altor pasageri este strict interzis – pe o trotinetă poate călători o singură persoană -, iar vehiculul trebuie să fie dotat obligatoriu cu mijloace de iluminat și dispozitive reflectorizante atât pe partea din față, cât și pe cea din spate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
Viva.ro
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
După Tulcea, o nouă sală polivalentă ultramodernă e 99,99% gata în România » Conflictul politic blochează inaugurarea: „Nu știm ce se întâmplă acolo”
GSP.RO
După Tulcea, o nouă sală polivalentă ultramodernă e 99,99% gata în România » Conflictul politic blochează inaugurarea: „Nu știm ce se întâmplă acolo”
E pregătită să rupă plasele în „Liga Florilor”: „Va deveni profesoară”
GSP.RO
E pregătită să rupă plasele în „Liga Florilor”: „Va deveni profesoară”
Parteneri
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Adevarul.ro
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
David Popovici, încurcătură înainte de semifinala la 200 de metri liber: „Băi, ce ordine? Cum sunt astea inversate?”
Fanatik.ro
David Popovici, încurcătură înainte de semifinala la 200 de metri liber: „Băi, ce ordine? Cum sunt astea inversate?”
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Financiarul.ro
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Mărturia şoferului care a lovit mortal doi pietoni în Braşov. "Nu merit să mă trateze"
ObservatorNews.ro
Mărturia şoferului care a lovit mortal doi pietoni în Braşov. "Nu merit să mă trateze"
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
E pregătită să rupă plasele în „Liga Florilor”: „Va deveni profesoară”
GSP.ro
E pregătită să rupă plasele în „Liga Florilor”: „Va deveni profesoară”
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
David Popovici, de neoprit la Europene! A câștigat semifinala de 200 m liber și e cu un pas în marea finală
Mediafax.ro
David Popovici, de neoprit la Europene! A câștigat semifinala de 200 m liber și e cu un pas în marea finală
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Redactia.ro
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Trei copii au rămas orfani în urma incidentului rutier din Corbii Mari! Șoferul nu avea permis și ar fi condus băut
KanalD.ro
Trei copii au rămas orfani în urma incidentului rutier din Corbii Mari! Șoferul nu avea permis și ar fi condus băut

Politic

Parteneri
David Popovici, calificat cu cel mai bun timp în finala de 200 de metri liber! O nouă reprezentaţie a campionului român
Fanatik.ro
David Popovici, calificat cu cel mai bun timp în finala de 200 de metri liber! O nouă reprezentaţie a campionului român
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online