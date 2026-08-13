Avertismentul vine pe fondul numărului crescut de sesizări privind accidentele sau momentele periculoase create de utilizatorii de trotinete pe aleile pietonale din spațiile verzi.

Razii ale Poliției Locale în Cișmigiu, Herăstrău și Tineretului

Municipalitatea a subliniat că interdicția nu este una nouă, ci se aplică încă din toamna anului trecut, fiind întărită prin acțiuni constante de verificare pe teren.

„Trotinetele electrice sunt INTERZISE în parcurile pe care le administrăm, încă din octombrie 2025. Iar Poliția Locală a Municipiului București face constant acțiuni de informare în Cișmigiu, Herăstrău, Tineretului, Carol, Circului”, a transmis Primăria Municipiului București

Măsura nu vizează exclusiv trotinetele electrice. Interdicția de circulație pe aleile parcurilor gestionate prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) este valabilă și pentru alte vehicule cu propulsie electrică sau motorizată: biciclete electrice, mopede, hoverboarduri și dispozitive de tip autobalansat.

Persoanele fizice care ignoră indicatoarele și aleg să se deplaseze cu aceste vehicule prin parcurile Capitalei riscă amenzi contravenționale de până la 500 de lei. Până în prezent, agenții Poliției Locale au aplicat 175 de sancțiuni celor surprinși pe aleile pietonale, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 30.000 de lei.

Restricții drastice în sectorul 1

Măsurile au fost înăsprite și mai mult la nivel local. Consiliul Local Sector 1 a aprobat o hotărâre prin care se interzice complet circulația trotinetelor electrice în toate parcurile, grădinile publice și locurile de joacă administrate de autoritatea din sector.

Măsura are ca scop protejarea copiilor și a pietonilor în spațiile aglomerate, iar lista zonelor vizate include câteva dintre cele mai frecventate parcuri din nordul Capitalei:

Parcul Kiseleff: pe toate aleile pietonale și în spațiile din jurul monumentelor;

Parcul Bazilescu: pe întreg perimetrul situat în cartierul Bucureștii Noi;

Parcul Regina Maria: cunoscut de localnici și ca Parcul Turda;

Parcul Luigi Cazzavillan: în întreaga zonă verde centrală;

Locurile de joacă de cartier: toate spațiile delimitate destinate copiilor și administrate de ADP Sector 1.

Regimul sancțiunilor în Sectorul 1 este considerabil mai dur. Persoanele fizice prinse pe trotinetă în aceste spații interzise riscă amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

În cazul persoanelor juridice – cum sunt companiile de închiriere care nu își blochează aplicațiile în zonele interzise – amenzile pot ajunge între 1.000 și 2.500 de lei.

Regulile generale pentru trotinete pe străzile din București

În afara spațiilor verzi și a parcurilor, utilizarea trotinetelor electrice închiriate în regim self-service prin aplicații este permisă în București doar persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, circulația fiind supusă unor reguli rutiere clare.

Deplasarea este permisă numai pe sectoarele de drum public unde viteza maximă legală pentru vehicule este de 50 km/h. De asemenea, acolo unde există piste speciale marcate pentru biciclete, utilizatorii de trotinete sunt obligați prin lege să le folosească, fiind interzisă circularea pe trotuare fără pistă dedicată.

Transportul altor pasageri este strict interzis – pe o trotinetă poate călători o singură persoană -, iar vehiculul trebuie să fie dotat obligatoriu cu mijloace de iluminat și dispozitive reflectorizante atât pe partea din față, cât și pe cea din spate.

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