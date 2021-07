REPORTAJ. „Domnilor, ce vreți de la niște săraci care nu înțeleg?!”. Vaccinarea în comunele sucevene cu rată de 1,99%

Eradicarea unor boli precum variola ar fi fost imposibilă în condițiile actualei dezinformări despre vaccinuri. Dr. Anthony Fauci:

Doar Bulgaria ne întrece în clasamentul eșecului vaccinării, potrivit datelor la zi transmise de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Nu avem nici măcar o treime dintre adulți vaccinați cu ambele doze.

Cel mai rău o duce județul Suceava, unde până la 5 iulie s-a vaccinat doar 16,29% din populația eligibilă. Și nu poate fi vorba de lipsa memoriei. Căci la începutul pandemiei aici a fost suferința și a izbit necazul cel mai mare.

Harta Sucevei e acoperită de mai multe zone roșii, unde nici măcar 5% din populația eligibilă nu este imunizată.

Până-n ultima localitate, declarațiile nefericite ale politicienilor au fost repetate de localnici ca un laitmotiv al neîncrederii în pandemie și-n vaccin. Căci ce altceva „vreți de la niște săraci care nu înțeleg?!”, a punctat un bătrân din comuna suceveană Iaslovăț, prima oprire a reporterilor Libertatea.

Iaslovăț: 1,99% rată de vaccinare. Nici viceprimarul Olari nu s-a vaccinat

Pe străzile din Iaslovăț e mai multă agitație dimineață decât ziua într-un târg de oraș. La aproape 5.000 de locuitori, comuna are 94 de persoane vaccinate. O rată de imunizare de 1,99%.

Este al cincilea cel mai mic „scor” din județul Suceava.

George e unul dintre cei 94. A mers cu mașina 15 kilometri să-și facă rapelul la Rădăuți, iar acum se luptă s-o convingă pe soția lui. „N-am stat pe gânduri, că sunt bolnav”, ne spune bărbatul, luând mâna din fața ochilor și plimbând-o pe pântece. „Am fost operat de fiere, am mai avut una-alta”. Soția lui a vrut să se vaccineze când a venit o caravană în sat, dar n-a mai ajuns. Au fost multe ratări în ziua aia: doar cinci persoane s-au dus să se vaccineze la echipa mobilă.

George, unul dintre cei 94 de locuitori din Iaslovăț care s-au imunizat la COVID

IPentru rata vaccinării el dă vina pe oameni. „Dacă aud la televizor 99 de specialiști care vorbesc că ar fi bun vaccinul, poate nu-i ascultă, dar îl ascultă pe-al 100-lea care zice «nu vă vaccinați». O ascultă pe Șoșoacă”.

Satul nu e împărțit doar de părerile pro și contra vaccinare, dar și după confesiune. Mai bine de jumătate sunt penticostali, iar viceprimarul spune că, din ce știe el, niciunul nu e vaccinat și nici n-o să se vaccineze.

„La noi, la ortodocși, mai merge, dar la ei, nu. Au apărut fel și fel de zvonuri, dar în final oamenii se tem. Eu nu mă tem, dar nu mă grăbesc, am tot timpul”, punctează Gheorghe Olari, care nici el nu s-a vaccinat.

„Știm noi ce lichid era acolo?”

„Domnilor, ce vreți de la niște săraci care nu înțeleg”, rezumă situația nea Solovăț, un bătrân care aștepta să intre în farmacia din Iaslovăț.

Nea Solovăț nu s-a vaccinat

INu s-a vaccinat și nici nu are de gând să o facă. Nu l-a convins nici știrea că președintele a avut încredere să se vaccineze, căci „l-am văzut la televizor, dar știm noi ce lichid era acolo?”, spune Solovăț.

În aceeași paradigmă a conspirației trăiesc și alți locuitori din Iaslovăț.

„Vaccinurile ăsta, pe-auzite, în urma lor sunt și necazuri”, povestește Ion Prichici, trecut bine de 80 de ani. Bătrânul ne spune că suferă cu inima, ficatul, plămânii și crede sincer că se vede pe figura lui „că aproape-s gata”.

N-a vorbit nimeni cu el despre vaccinare, dar nici nu-și dorește s-o facă cineva. „În ce privință ajuta asta?”, se-ntreabă bătrânul, împreunându-și mâinile în dreptul pieptului, ca la rugăciune.I

Ion Prichici se adăpostește de soare la umbra Poștei

COVID-19 vindecat cu zeamă de varză

„Da de ce asmuțiți lumea?”, strigă din poartă Aurelia, o femeie de 83 de ani, care împarte un gard cu medicul de familie din comună. Își suflecă mânecile capotului și se aruncă într-o luptă a cuvintelor, inspirată de-o viață cu multe greutăți.

Anul trecut s-a tratat cu varză murată când, spune ea, a fost infectată cu COVID-19. Nu s-a mai testat pentru confirmare.

I-a fost mai rău ca niciodată și după două săptămâni de băut zeamă sau moare de varză, cum se zice pe aici, „mi-a fost bine și atunci, mi-e bine și astăzi”.

„Oamenii se uită la televizor și văd teoria conspirației”

Aurelia zice că s-a tratat cu varză murată de COVID

ILa cabinetul medical din sat nu se vaccinează, căci e greu să strângă 5 oameni pentru a consuma o singură doză primită de la DSP.

„Eu i-am spus doamnei medic dacă să aducem și noi doze, dar ca să facem asta trebuie să avem măcar cinci doritori aliniați și e greu. Asta a fost concluzia noastră. Aici e o problemă că oamenii se uită la televizor și văd teoria conspirației”, încheie asistenta și încalecă din nou șaua bicicletei, ca să fugă din calea urletelor Aureliei.

Cajvana, 1,84% rată de vaccinare

În Cajvana, unde deasupra pământului și a imaginației colective aproape că plutește stejarul secular al lui Ștefan cel Mare, oamenii se laudă cu munca neobosită și spiritul antreprenorial. Așa au ajuns să împânzească drumul principal, dintr-un capăt până-n celălalt, cu vile, una mai mândră decât vecina.

Dar nu se laudă și nici nu-i interesează rata de vaccinare. Rata e de 1,84% și Cajvana, ridicat la rang de orășel, se plasează pe ultimul loc în rândul centrelor urbane din județul Suceava.

Cel mai apropiat centru de vaccinare se găsește la 21 de kilometri distanță, la Rădăuți. Prin oraș nu a trecut nicio caravană mobilă de vaccinare și imunizarea nu-i posibilă nici la cei doi medici de familie din Cajvana.

În Cajvana s-au vaccinat mai puțin de 2% din locuitori

Unde-s medicii de familie?

Până și asistenta medicală crede că distanța e o problemă. „Majoritatea nu are cu ce să meargă. Sunt oameni în vârstă și nu au cu ce să se ducă la centru. Poate unii s-ar vaccina dacă ar veni o caravană mobilă. Dacă ar organiza cineva așa ceva, probabil s-ar vaccina mult mai mulți”, spune femeia înainte să arate spre ieșirea din dispensar, unde cei doi medici de familie nu sunt de găsit.

Primarul, Gheorghe Tomăscu, spune că nu au existat suficiente solicitări din partea locuitorilor. „Cei care au vrut s-au dus oricum”, rezumă pe scurt situația edilul PSD.

Însă rata de vaccinare redusă e determinată și de faptul că mulți sunt în străinătate, crede primarul, lucru care e valabil pentru aproape orice localitate din România.

„La noi în sat probabil au fost bolnavi 90%. O stat acasă. Tușit. O băut ceai”

„Aici vaccinul e tabu, nu mai vrea nimeni să discute despre asta. Părerea mea e că oamenii și-au luat panică la început, iar apoi a devenit o obișnuință. Adică ce e și boala asta. Ce e!”, spune Vasile, care deține o cafenea în centrul Cajvanei.

Nici el nu s-a vaccinat, dar spune că are intenția să o facă. Problema e că ar trebui să sacrifice jumătate de zi de muncă pentru un drum dus-întors la Rădăuți. Și pentru mulți, cei 42 de kilometri sunt un efort de neînțeles pentru a se proteja de o boală prin care cred că au trecut deja. „La noi în sat probabil au fost bolnavi 90%. O stat acasă. Tușit. O băut ceai. Au mai fost bătrâni care s-au prăpădit”, completează Vasile.

Frații Vasile și Ioan, în fața cafenelei lor din Cajvana

ITânărul se schimbă la față când o mașină se oprește pe cealaltă parte a străzii și din ea coboară un bărbat amețit de accelerație. „E frate-miu, el a mers 70 de kilometri să se vaccineze la Dolhasca. Vino aici să vorbești cu băieții, Ioane”.

Eu m-am vaccinat pentru că am vrut libertatea de dinainte. Adică să mă urc în avion și să merg la frați în Italia, în Spania, în Germania. Aici nu am cu cine să discut. Dacă stau la masă și vorbesc despre vaccin, se reped zece cu argumente împotriva mea. Oamenii cred că vaccinul le face rău, că-i paralizează. Ioan, Cajvana:

Pe partea cealaltă a străzii, un bărbat vorbește despre frica de vaccin, deși coronavirusul i-a luat o lună din viață în 2020.

„Am fost bolnav. Am stat în spital o lună cu apă la plămâni. Și am avut toată familia la spital. Dar nu mă vaccinez, că dacă am de murit, mor oricum. Mă las în mâna lui Dumnezeu”, spune Gavril.

Gavril a stat o lună la spital după ce s-a infectat cu COVID-19

La Marginea nu au venit nici măcar oamenii care fac antigripalul

Până pe 30 iunie, mii de oameni s-au imunizat la sala de sport din Marginea. Doar 526 erau localnici, așa că, în ciuda accesibilității, de care nu s-au bucurat alte localități din zonele roșii ale județului, comuna abia a reușit o rată de vaccinare de 4,6%.

„Sunt dezamăgită, că eu am avut un așa avânt când s-a deschis la noi centrul. Și nu doar eu. Am avut de muncă acolo, dar nu au fost înscrișii noștri. Eu i-am sunat personal pe cei cronici, ăia 100-120 cărora le fac anual antigripalul. Nici ăștia nu au venit. Dacă mi-au venit 15”, spune medicul de familie Maria Drăgan, care împreună cu alți 9 doctori a asigurat permanența la centrul de vaccinare din Marginea.

Centrul de vaccinare închis temporar din Marginea

IFemeia nici măcar nu înțelege ce-i sperie pe localnici. „Oamenii de aici pur și simplu nu vor, refuză categoric. Nu știu ce se întâmplă, cine le spune. Până la urmă, e natura umană la mijloc”, insistă Drăgan.

O bătrână de 80 de ani s-a vaccinat, fiul din Anglia, nu

În fața supermarketului, o altă locuitoare, Domnica, e mândră că s-a întors de la Rădăuți, unde s-a dus cu autobuzul pentru a doua doză, deși e dependentă de un scuter electric pentru persoane cu dizabilități. S-a dus în ciuda împotrivirii fiului din Anglia și a șocului pe care l-a avut cumătra când a aflat că bătrâna de 81 de ani e vaccinată cu Pfizer.

Am un fecior în Anglia. Mi-a spus că dacă-l împușcă, nu se duce să se vaccineze. I-am zis „bă, dar prost ești, mai bine spui că ți-e frică de injecție”. Pe mine nu m-a convins nimeni. Că doar nu vine nimeni acasă să te întrebe de vaccinare. Nimeni nu-ți are de grijă. Poți să mori mâine. Domnica, Marginea:

Domnica (dreapta) îi mărturisește cumetrei că s-a vaccinat la Rădăuți

Cumătra se sperie de convingerea femeii și întreabă speriată „îs bune vaccinurile astea?”, apoi își ia geanta și dispare în magazin.

„Nu ai cu cine vorbi, că-s nebuni. Astăzi și mâine nu o să mai aibă altă vorbă decât să povestească de mine. Lumea asta nu-i deloc cuminte. Sunt înapoiați față de străinătate nu cu 200 de ani, cam cu 400 îs înapoiați românii noștri”, spune Domnica.

Pe partea cealaltă a străzii, mărginenii tineri își exprimă neîncrederea în vaccin, care în cazul lui Ioan s-a născut din neîncrederea în medici. Anul trecut a ajuns la Boli Infecțioase și se plânge că aproape a murit de la o apendicită acută. „Din cauza virusului era să mor, că nu m-au operat până nu am făcut peritonită. Și nu vreau să mă vaccinez că nu am încredere în medicii de la Rădăuți”, spune Ioan.

Ipoteză: Morții „de rachiu” au fost trecuți la COVID

Ioan spune că n-are încredere în medici

Întărește alt bărbat, care spune că vecinii morți „de rachiu” au fost trecuți la COVID: „Eu cred că marea majoritate din lume a trecut prin boală și își permit să mai aștepte cu vaccinul. De ce să te vaccinezi? Sunt 20 de cazuri acum, de unde știe președintele că virusul e în vacanță și la toamnă o să fie 10.000. Ce face, îi numără dinainte?”.

Dar neîncrederea oamenilor nu penetrează zidurile Primăriei, unde edilul Gheorghe Lazăr (PMP) crede că a făcut suficientă campanie pe pagina de Facebook. Au existat fix două postări, una când s-a deschis centrul, iar a doua când s-a închis, iar Primăria a primit o vază în semn de mulțumire de la DSP Suceava.

„Campania ce am făcut-o pe adresa de Facebook a Primăriei. Dar și la ședințele de consiliu, care sunt transmise live. I-am anunțat că e centru de vaccinare, că nu putem să-i obligăm. La un moment dat, și bisericile au făcut campanie antivaccinare, zic că per ansamblu, nu neapărat la Marginea. Dar noi avem oameni în vârstă, vă dați seama, pentru ei e sfântă Biserica”, spune Lazăr.

Primarul din Marginea, Gheorghe Lazăr, de la PMP

IAltfel, edilul e mândru că defunctul centru de vaccinare a mers o lună cel mai bine din județul Suceava. „Doar că nu se vaccinau cei din comună. Veneau din alte localități. Problema e că jumătate dintre oameni nu sunt acasă. Din 10.000, aș spune că vreo 4.000 sunt în străinătate. Aici e marea problemă”, punctează primarul din Marginea.

Vicovu de Sus, cu 2,55% rată de vaccinare și doze care așteaptă să expire

Vicovu de Sus se aseamănă cu o comună ale cărei margini au fost întinse prea mult, așa că a ajuns oraș în acte. Ca să-l străbați ai nevoie de prietena credincioasă a localnicilor, bicicleta. Dar nu distanța îi împiedică pe oameni să se imunizeze, ci convingerea că și-a vârât cineva coada în viața lor fără să le explice prea multe lucruri.

Mihaela Stoica lucrează de mulți ani ca medic de familie în oraș și spune că avea încredere că oamenii se vor vaccina. De aceea a cerut 50 de doze de Johnson & Johnson, cel administrat în doză unică, singurul ser administrat de medicii de familie din județul Suceava.

Centrul orașului Vicovu de Sus

„Din experiența mea, au fost câțiva care s-au vaccinat în centre, au avut reacții adverse, simptome mai mici și probabil că s-au speriat. Nici eu nu-i înțeleg. Eu am luat vaccin și-i aștept să vină. Dar nu vin. Nu știu dacă am vaccinat mai mult de 30 de persoane, iar restul cred că se tem, asta ar fi explicația”, explică dr. Mihaela Stoica.

Invocă teama medicilor de a se vaccina

Pe stradă, frica oamenilor capătă o voce încărcată de confuzie.

Pe bicicletă, la peste 30 de grade, Valentin, un bărbat trecut de 40 de ani, se plimbă urmat îndeaproape de fiul său. Lucrează în Belgia și nu vrea să ia în calcul să se vaccineze decât atunci când nu se va mai putea trece granița cu PCR, ci cu certificat de vaccinare.

„Am avut pe aici un coleg, nepoții lui munceau frumos, la fân, era totul normal, mâncau de pe munca lor, până s-a dus unul, așa, să-și facă testul. L-au adus acasă în sac negru. Și a mers să se testeze, nu să se vaccineze! Eu am avut COVID, mi-am făcut de vreo 4 ori teste, că tot plec în Belgia și vin, dar nu mi-a dat nimeni niciun medicament! Nu mă tem, dar nu vreau să fac, pentru că nu văd rostul lui. Doctorii de ce sunt jumătate așa, jumătate așa?”, spune Valentin.

Valentin nu vrea să facă vaccin, pentru că nu-i vede rostul

Un alt bărbat spune că e reticent să se vaccineze, fiindcă nu a venit nimeni să explice, negru pe alb, ce înseamnă și de ce e bun vaccinul. „La ce ajută vaccinul ăsta? Eu nu cred că ajută”, repetă acesta obsesiv și apoi trece strada nervos.

În schimb, Adriana și colegul ei de la aprozar s-au vaccinat. E mai degrabă surprinsă să afle de reticența vecinilor ei din Vicovu de Sus.

„Ne-am vaccinat în România, am vrut să deschidem micul aprozar aici și am zis că dacă vine vreo lege și trebuie să fim vaccinați, hai să ne găsească deja așa. Nu m-am temut deloc, de ce? E doar un mic vaccin. Mai am o fată de 14 ani și intenționez să o vaccinez și pe ea acum”, spune Adriana.

Adriana, în fața aprozarului din Vicovu de Sus

Ulma, cu cei 36 de vaccinați de la granița cu Ucraina

Gheorghe Cega, secretarul comunei Ulma, ridică din umeri. „Ăsta e adevărul, din punct de vedere al vaccinării stăm foarte prost”, spune bărbatul. Și nu e departe de adevăr: aici s-a vaccinat doar 1,16% din populația eligibilă, mai exact, 36 de persoane. Acest număr plasează comuna pe ultimul loc la imunizare în județul Suceava.

Nici el nu s-a vaccinat. S-a programat la AstraZeneca, dar s-a speriat când au apărut cazurile de tromboză și nu s-a mai dus la injecție. Mama lui s-a vaccinat cu ambele doze, dar a fost nevoită să meargă cei 54 de kilometri până la Rădăuți.

Gheorghe Cega, secretarul Primăriei Ulma

Până la oraș, microbuzul ulmenilor face 90 de minute, iar secretarul spune că ăsta este unul dintre motivele pentru care oamenii nu sunt nici astăzi vaccinați.

În Ulma, la granița cu Ucraina, unde se discută mai mult despre micul trafic, țigările fără timbru și munca în pădure, „la lemne”, vaccinarea n-a fost o prioritate pentru oameni.

Dar nici pentru autoritățile regionale sau centrale: nu a existat nicio campanie de informare, nu a vorbit nimeni cu oamenii și nu i-a încurajat cineva să se imunizeze. „Doar ce-a fost prin media”, povestește Gheorghe Cega.

Au ajuns, în schimb, discuțiile despre Bill Gates și planurile pentru depopularea planetei, care încep cu vaccinarea anti COVID-19.

La caravană s-a înscris un singur doritor, așa că nu a mai ajuns la Ulma

În cea mai izolată și nevaccinată comună din județ putea să ajungă o caravană de vaccinare la care a participat și Raed Arafat. Dar Primăriei i s-a transmis că trebuie să adune minimum 20 de doritori pentru a justifica și cei 30 de kilometri dintre Ulma și cea mai apropiată destinație sigură de pe hartă – Vicovu de Sus.

„Am încercat de toate, am făcut publicitate pe internet, prin colegi. Am avut un singur doritor, care s-a vaccinat în altă parte. Oamenii sunt reticenți. Pe internet au apărut fel de fel de lucruri, la noi este o zonă mai religioasă, nici preoții nu sunt favorabili vaccinării, zic eu, și oamenii au luat-o ca atare”, spune Cega.

Mai degrabă au vrut să se vaccineze cei care sunt plecați în străinătate și vin în concedii acasă în iulie-august. Și probabil o vor face, dar nu la Ulma.

Totuși se găsesc și oameni vaccinați. Steluța și sora ei Elena s-ar bucura să aibă cu cine să vorbească despre vaccinare, să le explice oamenilor cum a fost când au mers să se imunizeze împotriva COVID.

Steluța și Elena sunt printre puținele din Ulma care s-au vacccinat

Un om vrea garanții. „Și dacă mor, cine-mi dă banii?”

„Ar fi bine să fie o întâlnire la biserică, la primărie, dar nu a fost nimeni să ne explice ceva legat de asta. La biserică vin oameni credincioși mulți, dacă s-ar explica acolo, poate ar fi bine. Oamenii se tem un pic, dar nu are cine să le explice frumos-frumos. Unii spun că peste 2 ani îți cresc solzi sau altele ca asta, dar nu este adevărat, dacă am fi mai mulți, poate am avea putere de convingere”, spune Steluța.

Gard în gard cu granița, închisă de un deceniu, o familie întoarce molcom fânul, să se usuce sub soare. Ei nu vor să se vaccineze, iar problema e de comunicare. „La noi n-a ajuns nicio informație, poate doar prin centrul comunei sau pe la primărie. Nu știu dacă m-aș vaccina nici dacă am avea centru în comună, nu suntem foarte hotărâți”, spune soția, sprijinindu-se în greblă la umbra singurului copac.

Dar concluzia vine de la bărbatul ei, a cărui strigăt se aude până peste graniță – „eu mă duc astăzi să mă vaccinez dacă-mi semnează că scap. Și dacă mor, cine-mi dă banii?”

