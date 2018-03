Mai mulți copii ai unei tinere de doar 22 de ani din județul Bacău, care practică prostituția ”la șosea”, au trăit o adevărată dramă în primii lor ani de viață. Rămași mai tot timpul cu cei doi unchi ai lor și cu bunica maternă, micuții, ținuți flămânzi, dezbracați și în frig, fuseseră transformați în sclavi, fiind bătuți și trimiși chiar și noaptea în sat după băutura obținută uneori la schimb cu bunurile pe care le primeau ca ajutoare de la o fundație. Și pentru că asta nu era destul, copiii erau forțați să se uite la cei doi bărbați în timp ce aceștia se masturbau.

Foame, frig, bătăi, abuzuri sexuale și umilință. Toate acestea le-au îndurat în primii lor ani de viață mai mulți frați din comuna băcăuană Parava. Aproape că este greu de spus și numărul lor pentru că, în prezent, sunt împrăștiați prin județ. Din câte se pare, ar fi vorba despre șapte frați, cu vârste cuprinse între un an și nouă ani. Cert este, însă, că toți sunt copiii unei tinere de 22 de ani, făcuți în urma unor relații pasagere, ceea ce înseamnă că primul ei fiu a venit pe lume când adolescenta avea doar 13 ani. Din această iarnă, după o perioadă mai lungă de monitorizare, a început și implicarea efectivă a primăriei din localitate.

Astfel, înainte de sărbători, doi dintre frați, un băiat de nici 2 ani și o fetiță de 5 ani, au ajuns în plasament maternal la o familie din sat. La sfârșitul lunii ianuarie, alți doi băieți, de 2 și 3 ani, au fost luați acasă, la Răcăciuni, de tatăl lor biologic. Și, astfel, au mai rămas acasă încă trei băieți, de 6, 8 și 9 ani, care, recent, au ajuns într-un centru de primire în regim de urgență a copilului abuzat, neglijat și exploatat Bacău, după ce toate abuzurile celor care îi aveau în ”grijă” au ieșit la iveală.

Victimele abuzurilor de aproape orice natură au fost, așa cum a reieșit din anchetele autorităților, frații cei mai mari, rămași ultimii în casa rudelor mamei ei. Acestea, în loc să aibă grijă de copii măcar pentru simplul fapt că își cumpărau țigări și băutură din alocațiilor lor, îi exploatau și își băteau joc în ultimul hal de ei. Micuții erau trimiși de către bunică și unchii lor prin sat după ”combustibil”, în bluzițe și fără șosete în picioare, chiar dacă temperaturile de afară erau cu multe grade sub minus.

De multe ori, localnicii refuzau să le dea copiilor bătură, astfel încât, atunci când aceștia ajungeau acasă, erau bătuți de unchii lor.

Familia în care erau crescuți cei trei copii se afla de ceva vreme în atenția autorităților locale din Parava. Nu de puține ori, angajații primăriei și chiar edilul comunei au căutat-o pe mama copiilor, pentru a găsi o soluție în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai pentru micuți.

”Familia era monitorizată de noi aproape zilnic. Mama copiilor nu era de găsit niciodată la locuință. Am primit unele informații că ar practica prostituția undeva la șoseaua națională, așa că am căutat-o și acolo. Am fost inclusiv la un băiat din Răcăciuni, cu care a avut o relație, și nu am găsit-o”, susține primarul Costel Dediu.