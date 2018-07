Gabriela Moise poate fi un model pentru tinerii care nu reușesc de prima dată în ceea ce-și propun. Ea este dovada vie că un eșec nu înseamnă să depui armele, ci lupta trebuie să continue pentru a-ți atinge visul. Tânăra are 23 de ani, iar recent, cu media 9,39, a fost desemnată șefa promoției 2018 a Facultății de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliție din București. Înainte de a gusta succesul de astăzi, Gabriela a „gustat” și greul.

A terminat Colegiul 'Barbu Petriceicu Hașdeu' din Buzău, o școală care scoate tineri de elită pe bandă rulantă și, îndrumată de profesoara de istorie Elena Năstăsoiu, a optat pentru Facultatea de Jandarmi. Era atrasă de prestanța pe care o dă uniforma militară, iar asta a făcut-o să nu-și dorească altceva decât să intre la această școală. Totul s-a spulberat în vara lui 2014, când tânăra buzoiancă a fost respinsă la proba sportivă, pe care a picat-o din cauza unei întârzieri de două secunde.

'Doamna profesoară Elena Năstăsoiu, de la Colegiul Hașdeu, ne-a întrebat, în clasa a XII-a, unde vrem să mergem, iar apoi ne-a povestit ce înseamnă Academia. Eu m-am regăsit în ce mi-a povestit și am decis să dau la Facultatea de Jandarmi. Am terminat liceul în 2014, am mers să dau examen, dar am picat la rezistență, cu două secunde”, își amintește Gabriela.