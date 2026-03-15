Pe platforma apicolă Băneasa peste tot e doar miere proaspătă. Mii de borcane și sute de vizitatori care se opresc curioși la standuri pline de borcane aurii.

Târgul Național al Mierii, organizat de Asociația Crescătorilor de Albine din România, este unul dintre cele mai cunoscute și așteptate evenimente din Capitală dedicate produselor stupului.

Evenimentul îi aduce față în față pe consumatori cu apicultori din toată țara, într-o atmosferă care pare mai degrabă o sărbătoare a naturii și a tradițiilor decât un simplu târg.

Libertatea a vizitat Târgului Naţional al Mierii, din București

Spectacol la Târgul Național al Mierii din București

Anul acesta, aproximativ o sută de expozanți, apicultori și firme specializate și-au instalat standurile pline de bunătăți.

De la produse apicole obținute direct din stupină, până la miere condiționată și preparate derivate, vizitatorii pot descoperi o lume întreagă construită în jurul hărniciei albinelor.

Pe mesele comercianților se aliniază miere de salcâm, polen, propolis și lăptișor de matcă, dar și suplimente nutritive, cosmetice naturale și cocktailuri pe bază de produse apicole.

Organizatorii spun că târgul este locul perfect pentru a descoperi „minunatele produse ale stupului”.

În același timp, specialiștii din domeniu găsesc aici stupi și componente, utilaje și echipamente apicole, produse pentru sănătatea albinelor sau pentru nutriția familiilor de albine.

Miere specială din zona Brațului Chilia, Delta Dunării

Printre apicultorii care își spun povestea cu mândrie se numără Gheorghe Apetrei, proprietarul unei stupine cu 250 de familii de albine.

La standul său, borcanele de miere costă între 20 și 40 de lei, în funcție de mărime și sortiment.

„Albinele au făcut parte din viața mea din momentul în care m-am născut. Îmi aduc aminte de prima albină care m-a înțepat când aveam 3 ani”, povestește el, zâmbind, în timp ce își întâmpină clienții.

O miere specială aduce la târg și apicultorul Dumitru State. Este vorba despre miere de amorfă, obținută dintr-un arbust înrudit cu salcâmul care crește în zona Brațului Chilia din Delta Dunării.

„Ceea ce este deosebit în acea zonă este că acolo nu se stropește cu nimic. De aceea, mierea obținută este absolut ecologică”, spune apicultorul.

Acesta se laudă cu diploma care atestă că de curând a câștigat locul întâi la târgul mierii din Câmpina, pentru mierea sa polifloră.

Călugării din Vrancea și produsul lor special

Un alt punct de atracție este standul călugărilor de la Mănăstirea Movilița, din Vrancea.

Pe lângă miere și alte produse ale stupului, aceștia aduc la târg și hidromel, ce se prepară prin fermentația alcoolică a unui amestec de apă cu miere și polen, cunoscută și ca „vin de miere”.

„Este băutura dacilor de pe vremea lui Burebista”, spun călugării, în timp ce vizitatorii gustă curioși din licorile aurii.

Aici și mierea e diferă: „E mai cremoasă, mult mai dulce din miere cristalizată”. Iar coada e mare, călugării au clienții lor de ani de zile.

De la sute de kilometri distanță, din județul Suceava, a venit și apicultorul Dumitru Buzilă, din Forăști. El spune că are „cea mai bună miere din Bucovina”, o miere care impresionează prin „aroma, parfumul și savoarea excelente”.

La câțiva pași, cei de la Stupina Grama își laudă produsele realizate doar din ingrediente pure, fără îndulcitori sau substanțe artificiale. Vedeta standului este mierea de negruș, cu o aromă ușor amăruie, dar intensă, apreciată pentru proprietățile sale antiseptice.

În România, consumul de miere a scăzut în ultimii ani

Printre noii apicultori se numără și Răzvan, prezent la eveniment cu Ferma Apicolă Prisăcarul. Povestea lui a început în 2014, când a primit primii 40 de stupi.

„Am învățat de la un apicultor în vârstă, cu 60 de ani de experiență. Un an mai târziu mi-am luat un camion. Este o pasiune sută la sută”, spune el.

Deși târgul atrage an de an mii de vizitatori, apicultorii trag și un semnal de alarmă. Potrivit Asociației Crescătorilor de Albine din România, consumul de miere a scăzut în ultimii ani, ajungând la doar 600-750 de grame pe persoană anual.

În Germania, media e de două kilograme per locuitor, în Belgia și Olanda de 1,5 kg, iar în țările nordice, de până la trei kilograme.

Tocmai de aceea, evenimente precum Târgul Național al Mierii încearcă să readucă în atenția românilor gustul autentic al produselor naturale și povestea oamenilor care le produc, chiar dacă România produce până la 30.000 de tone de miere anual.

