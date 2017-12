În vreme ce unii copii îi cer lui Moș Crăciun să le aducă cel mai nou smartphone lansat pe piață, un PS4 sau un Xbox, cea mai nouă tabletă ori cel mai nou joc pe calculator, copiii sărmani din Timiș îl roagă să le dăruiască șosete, haine groase, geci, bocanci, caiete pentru școală sau chiar un brăduț. 222 de prichindei simt în sfârșit ce înseamnă să petreci Crăciunul cu zâmbetul pe buze.

Scrisorile micuților sărmani din vestul țării au rupt inimile unor oameni cu suflet bun, care au pus mână de la mână și au adunat ce era nevoie pentru ca cei mici să aibă parte de sărbători liniștite. Voluntarii din Asociația Look Inside s-au ocupat de tot ce trebuie pentru ca 222 de copilași din Timiș să poată sta la o masă normală de Crăciun. Pe la ei au trecut deja fie Moș Crăciun, fie spiridușii Moșului.

Prichindeii nu au avut pretenții. Unii au vrut jucării și dulciuri, iar alții mașinuțe sau păpuși, însă câțiva dintre ei si-au dorit să aibă cu ce să se îmbrace și cu ce să se încalțe în această iarnă. Darius, un copilaș de 13 ani dintr-un sat din Timiș, a vrut o bicicletă, dacă Moșul poate, un joc remi și multe dulciuri.

Andra a vrut păpuși, iar explicația micuței de 8 ani l-a convins rapid pe Moșul.

Copila mai are doi frați, de care are grijă doar mama lor, care se îngrijește și de bunicul invalid. Andra le-a mai spus spiridușilor Moșului, care au fost să adune scrisorile, că s-ar bucura dacă ar primi și haine groase pentru școală, șosete, un costum de prințesă, ceva de prins părul și ghetuțe. Spiridușii au găsit în drum spre casa Andrei, din Gottlob, și alimente de pus pe masa de Crăciun, dar și produse de curățenie.

Ana-Maria are 12 ani. A dorit de la Moș Crăciun ceea ce puțini copii de vârsta ei își doresc în ziua de azi: o carte de citit, dar și jucării „oridecare”, precum și dulciuri.

I-a scris Moșului că o să fie foarte fericită dacă primește un fular și o căciuliță roz. Iată că Ana-Maria petrece sărbătorile de iarnă cu zâmbetul pe buze, pentru că spiridușii au trecut și pe la ea.

Raul, un alt copil de 10 ani, i-a spus Moșului că încearcă să învețe cât mai bine.

O copilă sărmană din Gottlob nu a vrut nimic pentru ea, însă l-a rugat pe Moșul dacă poate să-i ducă surorii ei de 4 anișori „niște dulciuri și niște șosete”. Sora ei Maria este cea mai mică dintre cei patru frați, care sunt crescuți de o mamă singură.

Mămica lui Nicolas l-a ajutat pe micuțul de un an să comunice cu Moș Crăciun. Tot ce le trebuia în casă erau pamperși și hăinuțe pentru copilaș, dar Moșul a fost darnic cu ei și s-a dus și cu alimente, pentru ca mama lui Nicolas să aibă ce pune pe masa de sărbătoare. Pe drum, spiridușii au găsit și produse de curățenie, dar și jucării pentru micuț.

Raluca are 13 ani și mai are doi frați. Fetița nu a vrut absolut nimic de la Moș Crăciun, dar a dorit să-i arate acestuia cât de mult o iubește pe mama ei, care a făcut totul pentru ca ea să aibă parte de tot ce-i trebuie.

Copila nu i-a spus Moșului că este crescută doar de mama și că mai are doi frați, dar spiridușii i-au dus totuși hăinuțe și încălțăminte.

Valentin, un băiat de 8 ani, căruia îi place matematica, n-a vrut foarte multe de la Moș. Și-a dorit o mașinuță cu telecomandă sau alte jucării, de exemplu o minge. Necesitățile lui Valentin erau mai mult pentru școală: o pereche de adidași și o geacă de iarnă. Micuțul locuiește cu alți opt frați și își ajută foarte mult părinții în gospodărie.

„Eu încerc să fiu cuminte și o ajut pe mami la toate treburile. Când tati are nevoie de ajutor, îl ajut și pe el. Eu am un ATV micuț și aș avea nevoie de o cască pentru ca să pot să mă plimb pe izlaz”, a scris și Călin, care de acum se poate plimba pe izlaz fără să-i fie teamă că se va lovi.

Xenia și-a dorit… o sirenă, iar Florentin, de 7 anișori, l-a rugat tare pe Moș Crăciun să treacă și pe la el, pentru că nu a fost niciodată.

Cei doi frați au primit de la Moșul tot ceea ce au reușit să strângă spiridușii.

Natalia are doar cinci anișori și de Crăciun se va juca cu „o păpușă frumoasă”, cu „jocuri cu bule” și va mânca foarte multe dulciuri, grație spiridușilor de la Look Inside.

Spiridușii lui Moș Crăciun au reușit să treacă anul acesta pe la 222 de copilași din județul Timiș. Sunt acei copii sărmani pe la care Moșul nu a trecut niciodată până acum, deși au fost cuminți, iar părinții nu prea au avut ce să le pună pe mese.

„Am ajuns în al șaselea an în care îndeplinim visurile a sute de copii, aducem zâmbete, lacrimi de bucurie, speranța și lumina în casele a zeci de oameni! Îngerașii Look Inside au bătut din nou drumurile prin sate și comune și au aflat ce visează sute de copii, pe care cu sfială și speranță micuții le-au descris Moșului, cu priceperea lor, în scrisorele. Am găsit copii care niciodată nu și-au permis să viseze, copii care au înfruntat greutăți mult prea repede în viață și care au încetat să mai creadă în Moș. Din această realitate cruntă s-a născut dorința de a le aduce bucurie și a le reda curajul de a visa”, spun spiridușii de la Look Inside.