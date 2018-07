„Ăla nu e Puchi?! Doamne, Dumnezeule, ce-a ajuns!, spune un fost coleg de scenă de-al lui Puchi.

Un altul încearcă să-şi ascundă chipul, sperând că bătrânelul cu ochelari groşi nu o să-l vadă… Dar el vine şi-i salută. Şi le spune că e bine, sănătos, şi că e bucuros că o să-i mărească pensia. „Pe lângă cei 350 de lei, o să îmi mai dea încă 270 de lei!, le spune el, fără să-l întrebe nimeni.

Unul dintre ei scoate din portofel două bancnote de câte 10 lei şi i le întinde, apoi Puchi pleacă, cu paşii lui mărunţi şi cadenţaţi, şi se pierde în mulţime. Pentru el, nu este loc la masă.

Aşa aflu că Hurtai Banu Samoilă, zis Puchi, a fost, în urmă cu 30 – 40 de ani, unul dintre cei mai buni toboşari de blues & jazz şi cafe concert ai Braşovului.

Foştii lui colegi dau vina chiar pe Puchi, pentru că nu a ştiut să-şi pună bani deoparte, pentru bătrâneţe şi că i-a cheltuit pe băutură şi distracţii. Doar unul dintre ei îi ia apărarea şi consideră că statul român poartă cea mai mare vină, că îşi lasă artiştii să moară în sărăcie, cu pensii de nimic, cum au păţit Gil Dobrică şi Gică Petrescu.

Pe Puchi l-am regăsit în centrul vechi şi i-am aflat povestea. S-a apucat de cântat la tobe de la vârsta de 8 ani, în paralel cu acordeonul, iar primii bani din muzică i-a făcut pe când avea 9-10 ani şi cânta cu acordeonul pe la serbările de la grădiniţe. A urmat apoi Liceul de Muzică de la Braşov, unde a studiat percuţia, iar la Şcoala Populară de Artă lua lecţii de acordeon.

După ce s-a întors din armată, prin 1975, şi-a făcut o trupă cu care a cântat jazz şi cafe concert la cel mai renumit şi luxos restaurant din Braşov, Aro Palace, dar şi în Poiana Braşov.

Șaisprezece ani a cântat la Aro şi a participat cu trupa şi la numeroase festivaluri de jazz din ţară.

A cântat şi cu părinţii Mihaelei Ursuleasa, pe care îi ştia bine. „Mihaela era micuţă şi venea la mine, şi bătea la cinel. Şi mă bucuram, că îmi era tare dragă, spune el zâmbind cu tristeţe.

Puchi o ducea bine pe atunci. Avea maşină şi apartament pe Calea Bucureşti şi mergea an de an la mare, cu soţia şi cele două fetiţe. Mergea în concediu şi în străinătate, în Rusia. Dar, imediat după Revoluţie, au decis să plece în Germania. A divorţat de soţia lui, iar ea s-a recăsătorit cu un cetăţean german, doar pentru a obţine drept de şedere şi cetăţenie în Germania.

În 1991, s-a dus şi Puchi în Germania, la familia lui, dar nu a mai cântat deloc. A făcut cursuri de masaj şi a lucrat la o clinică de acolo, ca maseur. Câştiga bine, 2.700 de mărci pe lună, plus bacşişuri. Nu a rezistat decât doi ani în Germania, pentru că, spune el, în 1993 şi-a pierdut ambii părinţi, a căzut în patima băuturii şi a fost internat câteva luni în spital, cu diagnosticul „schizofrenie.

„Am făcut o depresie după ce au murit părinţii mei. Am băut tare mult … şi am făcut depresie… Și m-au dus la spital. Aveam stări de frică, aveam senzaţia că mă urmăreşte mereu cineva, stări de panică … şi m-au internat două-trei luni la spital, în Germania. Am făcut schizofrenie şi de atunci iau medicamente tot mereu. Da…, a spus fostul toboşar.