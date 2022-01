REPORTAJ. Toți oamenii Bolintinului. Ce spun șefii și locuitorii din orașul unde un șofer de microbuz a fost omorât cu o piatră

De duminică, un mic oraș din Giurgiu fierbe. Pe buzele tuturor localnicilor stau cuvintele „romii din Răcari” și „criminali”. În ultimele două zile, oamenii au ieșit în stradă și au strigat nemulțumirile în fața primăriei. „Afară cu țiganii de-aici!”, au scandat ei.

„Noi îi vrem afară de-aici!”

Pe strada principală din orașul giurgiuvean, în fața primăriei, camerele de filmat ale televiziunilor stau aliniate ca la linia de start. O atenție mare din partea mass-media, lucru neobișnuit pentru un oraș mic, precum Bolintinul. Sunt -3 grade într-o zi de joi, la prânz, iar frigul te învăluie fad, în doar câteva clipe.

„Ne amenință, ne fură, ne scuipă! Merg cu cuțitele în buzunar pe stradă!”, sparge tăcerea un localnic. Strigă și mai tare când microfoanele sunt îndreptate spre el.

„Uitați, vă arăt cum se filmează pe Facebook înjurând și spunând că ne omoară”. Scoate telefonul și pornește o înregistrare video în care un bărbat cu barbă vorbește repede, aproape de camera telefonului mobil. Înjură de câteva ori.

„Și acum unul dintre ei a omorât un om. Trebuie să așteptăm să mai omoare unul, ca să-i alunge primăria? Ne-am săturat, ne e frică pentru copiii noștri. Noi îi vrem afară de-aici pe romii ăștia!”, continuă omul.

Flutură o listă cu semnături strânse din oraș și pregătite pentru o a doua întâlnire cu autoritățile.

Reprezentanții locuitorilor din Bolintin Vale, veniți la primărie să discute cu autoritățile

Nu e un protest etnic, spun localnicii

La Bolintin Vale, revolta localnicilor față de o parte dintre romii din oraș e urmarea unor conflicte mai vechi. Ei spun că problemele au început prin 2010, când membrii aceleiași familii și-au făcut, treptat, case la marginea localității. Sunt veniți din Răcari și alte localități din județul Dâmbovița și stabiliți în zona de lângă râul Sabar, „prelungirea Sabarului”, cum i se spune colocvial.

Bolintinenii se plâng că de-atunci se simt „terorizați” de rudele tânărului care l-a lovit cu piatra în cap pe șoferul de microbuz, că au fost amenințați de acestea și că au fost jefuiți.

Ei insistă însă că nu e vorba de un protest etnic, pentru că nu sunt revoltați împotriva tuturor romilor, ci doar împotriva celor veniți din Răcari. În Bolintin Vale mai sunt alți aproximativ 4.000 de etnici romi asimilați în comunitate, care trăiesc în armonie cu majoritarii de zeci de ani.

Inclusiv acești romi sunt supărați pe semenii lor pentru că o faptă atât de gravă, săvârșită de un singur individ, îi pune în lumină proastă pe toți. Chiar și ei au participat la mișcările de protest de miercuri și de joi seară.

Sunt romi spoitori, urmași ai celor care se ocupau cu spoitul vaselor de aramă. Ei sunt aici de generații întregi. Daniel Trăistaru, primar:

„Ne avem ca frații, romi și români”

„Să știți că sunt oameni foarte buni aici, în oraș, oameni muncitori, familiști. Majoritarii români sunt prietenii noștri, ne avem ca frații, romi și români, muncim împreună, niciodată nu ne-am certat”, spune Marian Curt, mediator interetnic și consilier local la Primăria Bolintin Vale.

Ar fi vrut să spună asta în fața presei, când a ieșit la declarații împreună cu primarul Daniel Trăistaru, prefectul de Giurgiu, Aneta Matei, și alți reprezentanți ai cetățenilor, după o ședință la primărie. „Dar nu m-au lăsat”, afirmă el, referindu-se la jurnaliști.

Marian Curt, mediator interetnic și consilier local în Bolintin Vale

Marian Curt lucrează de peste 20 de ani la primărie. Ca mediator interetnic, Curt menține o legătură între autorități și comunitatea de romi. Cunoscându-l deja și având încredere în el, etnicilor romi le-a fost mai ușor să prindă cât de cât încredere și în instituțiile care ani buni le-au întors spatele.

„Domnul Marian”, așa cum îi spun oamenii din comunitate, are grijă ca părinții să-i ducă pe cei mici la școală, să-i includă, eventual, în programele de tip „A doua șansă” sau „Școală după școală” și îi ajută pe adulți să-și facă acte sau să-și găsească locuri de muncă.

Marea problemă a asistaților social

Când unul dintre reprezentanții cetățenilor prezenți la întâlnire a spus „țiganii ăștia”, Marian Curt a închis ochii pentru o clipă. Nu a spus nimic și l-a lăsat pe om să-și verse nemulțumirile față de „ăștia care nu muncesc și fură și ne bat copiii”. Știe că bărbatul care a spus asta s-a referit strict la familia agresorului și nu la întreaga comunitate de romi, deși vorbele au fost dure. Mai știe însă și că oamenii pot fi dificili și că discriminarea și rasismul nu vor dispărea niciodată, oricât s-ar lupta el și alți experți locali pentru asta.

„Ține mult și de nivelul de educație”, punctează el.

Incidentul de la Bolintin cauzat de o persoană de etnie romă a fost ocazia pentru „renașterea” unei vechi teme rostogolite des de politicieni și o parte din presă: asistații social văzuți ca declanșator al problemelor. Reporterul unei televiziuni a insistat pe asta: „Câți dintre cei de la Răcari sunt asistați social, domnule primar? Cum nu știți?!”.

„Toți”, a răspuns unul dintre reprezentanții cetățenilor în locul edilului. Marian Curt spune că și-ar fi dorit să-l contrazică imediat, dar vocile din jur l-au acoperit.

„Unii dintre ei au ajutor social, dar cei mai mulți au locuri de muncă, muncesc să-și crească familiile”, afirmă el, în discuția cu ziarul. „Iar persoane asistate social sunt și printre romi, și printre neromi”, adaugă.

Primăria vrea să le dărâme casele de la marginea orașului, construite ilegal

Marian Curt înțelege reclamațiile oamenilor și le dă dreptate: agresorul trebuie să plătească pentru ce a făcut. Până la urmă, e vorba de pierderea unei vieți de om și nimeni nu e mai presus de lege.

După primul protest al bolintinenilor, familiile de romi venite din județul Dâmbovița și-au lăsat casele și au plecat care-încotro, speriați de furia localnicilor.

Comunitatea din oraș îi vrea plecați pe „răcăreni”. Atât pentru că se simt „terorizați” de ei, cât și pentru că, susține primăria, locuiesc acolo fără forme legale.

Două hotărâri definitive ale instanței au stabilit că aproape toate locuințele acestora trebuie dărâmate pentru că au fost construite fără autorizații. Acestea nu au putut fi puse în aplicare până acum pentru că nu a fost găsit un executor, afirmă primarul din Bolintin.

„Sunt de acord că trebuie să plece dacă nu au acte legale pe locuințe, dar cred că ar fi bine să li se ofere o alternativă, un loc unde să meargă sau despăgubiri”, e de părere reprezentantul romilor din Bolintin.

Primarul Daniel Trăistaru nu are însă o soluție pentru zecile de familii care locuiesc acolo, recunoaște el. O parte sunt proprietare pe teren, dar nu au autorizație pe casă. Altele nu au nici, nici. Dar dacă ar fi evacuați, oamenii, tineri, vârstnici, copii, nu ar avea unde să se ducă.

„Mi-a fost frică pentru copiii mei”

Și casele ocupate de agresor și de rudele acestuia au fost golite miercuri seară, după primul protest.

„Mi-a fost frică pentru copiii mei, de-aia am plecat de-acolo. Ne-am lăsat toate lucrurile”, a spus un văr de-ai tânărului pentru Libertatea. Recunoaște că nici locuința lui nu are autorizație de construcție, dar are o „chitanță” pentru terenul pe care a fost ridicată. Nu știe ce o să facă, cu familia după el, dacă primăria îi va alunga din oraș.

Și el spune că înțelege durerea oamenilor, dar nu au dreptate să fie supărați pe întreaga familie sau pe întreaga comunitate de romi. „Eu nici nu am fost acolo, tot ce știu e din ce mi s-a povestit”, subliniază el.

Agresorul de 18 ani a fost scos de polițiști din arest pentru două ore pentru a fi adus la perchezițiile din locuința sa improvizată

Doar 24 de polițiști în tot orașul

Până la evacuarea romilor din Bolintin, primarul vrea creșterea forțelor de ordine din localitate, o măsură pe care o consideră esențială.

Orașul Bolintin Vale are doar 24 de polițiști, în această cifră intrând și posturile de conducere. Din 2017, spune edilul, primăria a cerut prefecturii și Ministerului de Interne în mod repetat creșterea efectivelor de agenți, dar solicitările au rămas fără răspuns. Abia joi, prefectul de Giurgiu a anunțat că va fi majorat numărul de posturi.

„Cetățenii trebuie să aibă o viață liniștită, să nu mai trăiască și cu teama că vor fi agresați și că le intră cineva în casă. Cetățenii care stau aici trebuie să stea legal și trebuie să muncească la fel ca toți ceilalți”, a spus primarul miercuri, într-o discuție cu jurnaliștii.

Despre măsurile pe care le-ar fi putut lua pentru a nu ajunge la un conflict interetnic, Trăistaru nu a știut să spună prea multe. Localnicii minoritari au intrat în programele de incluziune socială pe care le-a făcut primăria de-a lungul timpului, afirmă el. Menționează două, pentru copii: A doua șansă și Școală după școală.

Daniel Trăistaru, primarul din Bolintin Vale

Bolintinul a mai avut un program amplu încheiat recent, care a durat 36 de luni, dar nu a oferit detalii. Nici pe site-ul primăriei nu se menționează nimic despre derularea acestui proiect.

Cu „răcarii”, primăria a discutat mai puțin.

„Am încercat să-i aducem la școală, dar le știți cutumele”, a spus Trăistaru, ridicând din umeri.

„Să se facă diferența între noi și cei care au făcut rău”

În agitația care a cuprins localitatea la început de an, întreaga comunitate de romi are de suferit.

„Asta e situația cea mai gravă, pentru că toți spun că uite ce au făcut romii din Bolintin și ne bagă pe toți la grămadă. Dar nu e corect”, spune unul dintre vecinii familiei agresorului.

Suntem oameni buni. Romi sunt în toată țara, dar nu facem toți infracțiuni. Și la români s-a întâmplat, și-au omorât frații, copiii. Unul dintre vecinii familiei agresorului:

Omul se ferește de obiectivul foto, acceptă să fie pozat doar din spate. Nici nu mai știe de cine îi e frică sau jenă. De vecinii săi? De localnicii din centrul orașului?

Pe tânărul care l-a lovit cu piatra pe șoferul de microbuz nu-l cunoaște personal, dar a mai auzit certuri din curtea sa și a familiei sale. „Nu mi-au zis niciodată nimic și nici eu lor. Eu sunt și o fire mai familistă, mai calmă, așa”, afirmă bărbatul.

Localnic de etnie romă, discutând cu reporterii Libertatea. Nu a acceptat să fie fotografiat cu fața „de frică”

Știe, în schimb, că vecinii săi sunt negustori de cai și că asta e singura lor ocupație.

Nu poate justifica fapta tânărului și nici nu-i caută scuze. Autoritățile trebuie lăsate să-și facă datoria, spune el. E de părere însă că toate astea ar fi putut fi evitate dacă „s-ar fi vorbit mai mult cu ei”.

„Ei se mai certau, așa, între ei. Nu știu dacă au mai făcut și alte rele, dacă au furat sau nu. Așa am auzit, dar nu știu, nici nu am vrut să mă bag în astfel de discuții”, spune el.

Noi vrem să se facă diferența între noi și cei care au făcut agresiunea asta, pentru că nu suntem oameni răi și nu e corect să fim băgați toți în aceeași oală. Localnic rom din Bolintin Vale:

Lumânări așezate de localnici acolo unde a avut loc agresiunea

