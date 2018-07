Modificările aduse Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate au intrat în vigoare de vineri, astfel că valabilitatea paşapoartelor simple nu mai este de cinci ani, ci de zece ani. Nu pentru toată lumea, însă.

Pentru copiii care nu au împlinit vârsta de 12 ani, valabilitatea paşaportului electronic va fi de trei ani. Pentru adolescenţii cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani, valabilitatea acestui document va fi de cinci ani, iar pentru persoanele de peste 18 ani, valabilitatea paşapoartelor biometrice va fi de 10 ani.

Ce spun primii români care au obţinut paşapoarte electronice valabile 10 ani

La Serviciul de Paşapoarte din Mall Plaza România, a fost destul de aglomerat vineri dimineaţă, în prima zi de când valabilitatea acestor documente s-a dublat, dar puţini ştiau despre modificări.

„Da, ştiu că trebuia să se facă valabilitatea de 10 ani, dar fix aseară m-am uitat pe internet, pe site-ul de aici, şi scria tot cinci ani. Acum am aflat, când mi-a făcut poză, că va fi de 10 ani. Ce să zic, aşa e la noi, anunţăm cu un an înainte că vrem să modificăm şi, când modificăm, nu anunţăm pe nimeni”, a spus un bărbat din Capitală, după ce a depus cererea de eliberare a unui paşaport electronic, de care are nevoie pentru a putea merge la muncă în Orientul Mijlociu.

„Habar nu aveam, credeam că e de 5 ani valabilitatea. Acum aud, de la dumneavoastră. Foarte bine că s-a mărit, abia aştept să-mi fac paşaportul şi să plec din ţara asta. De ce? Pentru că aici nu îi pasă nimănui de noi, de oameni. Le pasă de ei, îşi dau legi pentru ei. Puteau şi ei să anunţe, că dacă ştiam, nu îmi mai făceam din ăla temporar”, a spus un tânăr, supărat că apucase să plătească taxa de obţinere a unui paşaport temporar, crezând că valabilitatea celui simplu e de 5 ani.

Acesta urmează să plece în Marea Britanie, la muncă, şi a vrut să fie sigur că, în caz de Brexit, nu o să aibă probleme cu documentele.

„Nu am ştiut că de azi va fi valabil 10 ani, eu mi-am făcut online programarea şi doar azi puteam veni. Cred că am avut noroc. Ar fi trebuit să anunţe din timp data de când creşte valabilitatea, pentru că mă gândesc că sunt oameni care au venit ieri-alaltăieri şi poate ar fi amânat cu 3-4 zile dacă ştiau că se va face pe 10 ani paşaportul”, a spus o tânără venită din străinătate pentru a-şi preschimba paşaportul vechi.

Am solicitat un punct de vedere directorului Serviciului de Paşapoarte al municipiului Bucureşti, comisarul şef, Dan Diaconu, pentru a afla cum va fi aplicată noua lege, dar acesta ne-a explicat că „e foarte aglomerat şi e prins cu schimbările”, astfel încât nu poate sta de vorbă cu noi.

Ce trebuie să faci facă vrei să își faci pașaport

Românii care doresc să obţină un paşaport electronic simplu, cu valabilitate de 10 ani, trebuie să achite la CEC Bank, la Trezorerie sau prin transfer bancar, o taxă în valoare de 258 de lei. Apoi, cu dovada plăţii, se prezintă la Serviciul de Eliberare Paşapoarte din judeţul unde au domiciliul.

Pentru a nu sta la coadă, mai există posibilitatea programării online, pe site-ul www.epasapoarte.ro. Pe această pagină web a Direcţiei Generale de Paşapoarte, solicitantul, după ce îşi precizează numele complet şi tipul de document pe care îl solicită, alege data și ora la care poate ajunge pentru a depune actele necesare eliberării documentului. Ulterior, primește pe email o confirmare în care i se precizează ora exactă şi biroul unde trebuie să se prezinte.

Pentru obţinerea paşaportului biometric, solicitantul este fotografiat, i se cere un specimen de semnătură şi i se iau amprentele de la degetul arătător al fiecărei mâini.

De asemenea, trebuie să precizeze un număr de telefon, al său ori al unei rude. Întreaga procedură durează mai puţin de trei minute, după care solicitantul primeşte un bon şi i se spune în ce dată să vină să-şi ridice paşaportul. În Bucureşti, de exemplu, cei care au depus cerere de obţinere a unui paşaport simplu electronic în prima zi de când valabilitatea acestui document a crescut la 10 ani, data de eliberare este după 14 zile (10 zile lucrătoare), adică vineri 3 august.

Condițiile pentru eliberarea unui pașaport temporar, cu valabilitate de un an

Persoanele care nu doresc un paşaport electronic, pot obţine un document temporar clasic, cu valabilitate de 12 luni, care va fi eliberat în cel mult trei zile lucrătoare. Tariful pentru acest document este de 96 de lei, indiferent de vârsta solicitantului.

Atenţie, însă! Acest tip de paşaport nu se eliberează decât în următoarele condiţii:

a) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;

b) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora, călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;

c) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;

d) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;

e) pentru persoanele lipsite temporar de capacitate de exerciţiu şi pentru persoanele care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se prezenta la autoritatea competentă;

f) în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic.

Pentru eliberarea paşaportului, este nevoie, în afară de dovada achitării contravalorii paşaportului, de prezentarea cărţii de identitate, în original, şi predarea paşaportului anterior de către cei care şi-au făcut un astfel de document.

