La doar câteva zile după ce oamenii scăpaseră de apa care le-a inundat gospodăriile după topirea zăpezii, locuitorii din judeţul Teleorman s-au trezit din nou cu apa în casă, din cauza ploilor abundente, cea mai afectată fiind tot localitatea Drăgăneşti Vlaşca.

Blestemul apelor a lovit încă o dată localitatea Drăgăneşti Vlaşca, din judeţul Teleorman. La doar 4 zile după inundaţiile produse în centrul comunei ca urmare a topirii zăpezii, apele s-au umflat din nou şi s-au revărsat în gospodării din cauza ploilor abundente. Drumul Naţional 6, care face legătura între Bucureşti şi Alexandria, a fost acoperit de puhoaie, iar multe dintre drumurile secundare din centrul localităţii au devenit impracticabile.

“Nu poţi trece pe acolo. E o vale şi apa cred că are peste un metru. Asta e, trebuie să ocolesc, merg cam 2 kilometri până la magazin, acum, ca să îmi cumpăr de mâncare. Abia scăpasem de inundaţiile produse de zăpadă, că acum au venit ploile. Asta e, suntem blestemaţi să trăim aşa. La vârsta noastră, nu mai ai unde te duce şi nici ce face”, spune descumpănită tanti Chiriaca, o femeie de 75 de ani, din Drăgăneşti-Vlaşca, care se sprijină într-un baston.

Merge gârbovită, păşind cu greu printre pietrele mari de pe uliţă, în timp ce cară merinde într-o sacoşă de rafie, albastră, atârnată pe umăr. Înainte, doar trecea valea şi ajungea la magazin, dar acum, barajul de apă care i-a invadat curtea şi grădina o împiedică să înainteze. Trebuie să ocolească, pe jos, preţ de aproape o oră, pe drumuri desfundate şi doar pe alocuri acoperite cu piatră, pentru a ajunge la cel mai apropiat magazin, iar apoi, cu traista încărcată, să se întoarcă pe acelaşi drum.

“E greu, abia mă mişc, dar ce să fac? Aşa e în fiecare an, la fiecare ploaie aici se inundă. Deja ne-am obişnuit. Uite, aici am plantat nişte usturoi, nişte pătrunjel, nişte ardei, dar acum s-a ales praful de tot, sunt sub ape toate”, spune cu amărăciune femeia, în timp ce arată spre grădina acoperită în totalitate de apă.

Această problemă o întâmpină aproape toţi locuitorii din Drăgăneşti-Vlaşca ce au casele şi grădinile aproape de albia râului. S-au resemnat şi nici măcar de la autorităţi nu mai aşteaptă vreo rezolvare. Pur şi simplu aşteaptă să treacă apele şi se roagă să nu mai plouă. De altfel, primăria nici nu are foarte multe soluţii.

“Am mai spart unele baraje piscicole, unele diguri, atunci când au crescut apele, dar pur şi simplu nu avem ce face, volumul de apă a fost prea mare. Singura variantă ar fi să construim un dig de protecţie, la intrarea în localitate, care să devieze cursul râului şi apa să nu se mai reverse, dar asta ar însemna o investiţie de peste un milion de euro, bani pe care localitatea nu îi are. Doar Guvernul o poate face, iar cei de la ministerul Apelor şi Pădurilor ne-au spus că vor construi acest dig de deviere a apei până la finalul anului”, spune Dorin Pena, viceprimarul localităţii Drăgăneşti-Vlaşca.

Pentru a le facilita localnicilor trecere prin centrul localităţii, unde apa are în unele zone chiar şi o jumătate de metru înălţime, primăria a pus la dispoziţia oamenilor un vagon de persoane, tras de tractor, care din 15 în 15 minute trece dintr-o parte în alta a comunei.

“Ţin minte, şi la inundaţiile din 1980, când eram copil, la fel erau oamenii trecuţi apa, cu tractorul. Nu doar că nu s-a schimbat nimic în bine, ci pentru localitatea noastră lucrurile s-au înrăutăţit în ultimii 30 de ani. Dar, avem speranţa că va fi construit acest dig de către autorităţile centrale. Altfel, la următoarea ploaie sau la următoarea topire bruscă a zăpezii, din nou vor fi inundaţii”, a conchis viceprimarul din Drăgăneşti-Vlaşca.

Peste 300 de gospodării din judeţul Teleorman au fost inundate în urma ploilor din această săptămână, iar mai multe drumuri naţionale şi judeţene au fost acoperite parţial de ape. De asemenea, au fost inundate suprafeţe întinse de teren arabil şi fâneţe.

