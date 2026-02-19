Jurnalista a recunoscut că a consumat alcool înainte

Danika Mason, reporter sportiv la televiziunea Channel Nine din Australia, a recunoscut că a făcut o greșeală consumând alcool înainte de o intervenție live, potrivit BBC. Videoclipul a devenit, ulterior, viral pe internet.

Într-un mesaj adresat telespectatorilor, prezentatoarea a explicat că frigul, altitudinea și faptul că nu luase cina i-au amplificat starea. „Vreau să-mi asum întreaga responsabilitate, nu este standardul pe care mi l-am stabilit”, a spus ea joi, adăugând că se simte „jenată”.

Incidentul a atras atenția publicului și chiar o reacție din partea prim-ministrului australian Anthony Albanese. Prim-ministrul a intervenit în apărarea ei, declarând că este „pro-Danika” și a sugerat că aceasta ar fi fost afectată de sindromul de decalaj orar.

Prezentatoare australiană, criticată după reportajul din Italia

Apariția prezentatoarei, în direct, la o emisiune de la postul Channel Nine a fost marcată de bâlbâieli și comentarii incoerente despre prețul cafelei și iguane. „Literalmente, prețul cafelei de aici este de fapt în regulă… Nu sunt sigură în privința iguanelor, unde vrem să ajungem cu asta?”, a spus ea, miercuri, în direct. Karl Stefanovic, prezentator în studio, a fost auzit râzând în fundal.

Reacțiile publicului au fost împărțite. Mulți utilizatori de pe rețelele sociale au susținut-o, apreciind sinceritatea ei: „Bravo ei, nu e nimic rău în asta. Se vede că se distrează de minune acolo”, a scris un utilizator pe X. Alții au criticat comportamentul, considerându-l neprofesionist: „Dacă nu este o problemă de sănătate, ar trebui concediată pe loc – este foarte neprofesionist”.

Danika Mason, cunoscută pentru reportajele despre Liga Națională de Rugby, a apărut din nou în direct, joi, în emisiune, cerându-și scuze pentru cele întâmplate cu o zi înainte.

„Sunt bine, probabil doar puțin jenată. Uitați, am judecat total greșit situația, nu ar fi trebuit să beau, mai ales în aceste condiții. Dar vreau să-mi asum întreaga responsabilitate, nu este standardul pe care mi l-am stabilit”, a spus ea.

Danika Mason le-a mulțumit telespectatorilor pentru mesajele primite, spunând că le apreciază sprijinul. Jayne Azzopardi, co-prezentatoare, a sprijinit-o, afirmând: „Știm cât de mult muncești, Danika”. Colegul său, Karl Stefanovic, a încheiat momentul numindu-o „legendă”.

