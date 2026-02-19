

Hipotermia – un pericol tăcut

La Cortina d’Ampezzo, în zonele montane unde au loc multe competiții outdoor, temperaturile pot fi în jur de 0°C, iar la Milano valorile de 4… 10°C pot părea suportabile pe hârtie. În realitate, vântul, umezeala și statul nemișcat transformă aceste grade într-o provocare serioasă pentru un organism neantrenat la frig. Dr. Carmina Mușat atrage atenția că „expunerea prelungită la frig nu este doar inconfortabilă, ci uneori periculoasă”. Sezonul competițiilor sportive desfășurate în aer liber „aduce entuziasm pentru suporteri, dar și riscuri reale pentru sănătate”, mai ales atunci când statul nemișcat, ore în șir, la temperaturi scăzute, afectează organismul.

Potrivit medicului, „hipotermia apare atunci când corpul pierde căldură mai repede decât reușește să o producă”. Chiar și temperaturile apropiate de zero grade pot deveni riscante în prezența vântului, umezelii și a lipsei de mișcare.

„Primele semne sunt tremurul, oboseala accentuată, dificultățile de concentrare și senzația intensă de frig”, explică dr. Mușat. În stadii avansate, hipotermia „devine o urgență medicală ce necesită intervenție rapidă”.

Degerăturile afectează extremitățile

Un alt risc major în tribune îl reprezintă degerăturile. „Degetele de la mâini și picioare, urechile și nasul sunt cele mai expuse”, subliniază medicul. „Amorțeala, paloarea pielii și durerea locală pot indica debutul degerăturilor”, iar fără măsuri rapide de încălzire pot apărea leziuni tisulare serioase.

Cine este cel mai vulnerabil

Nu toți spectatorii reacționează la fel la frig. „Persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, respiratorii sau diabet prezintă un risc crescut”, avertizează dr. Mușat. Frigul determină vasoconstricție și creșterea tensiunii arteriale, ceea ce poate declanșa episoade cardiace. În același timp, aerul rece agravează simptomele bolilor respiratorii cronice.

Măsuri simple care pot preveni problemele

Specialista în medicină sportivă recomandă câteva reguli esențiale pentru spectatori. Dr. Mușat enumeră: „îmbrăcăminte în mai multe straturi, care păstrează căldura; protejarea capului, mâinilor și picioarelor; mișcări ușoare periodice pentru menținerea circulației; hidratare corespunzătoare și băuturi calde nealcoolice; pauze în spații încălzite la apariția disconfortului”.

„Spectacolul sportiv trebuie trăit cu responsabilitate”, punctează medicul, subliniind că „o informare corectă și câteva măsuri de prevenție pot face diferența dintre o experiență plăcută în tribune și un risc real pentru sănătate”.

Cum ar trebui să se îmbrace spectatorii la o competiție de iarnă: Regula celor trei straturi

Participarea la competițiile de iarnă presupune expunere îndelungată la temperaturi scăzute, vânt și umezeală, factori care pot favoriza apariția hipotermiei, degerăturilor sau a infecțiilor respiratorii.

Din perspectivă medicală, „alegerea corectă a îmbrăcămintei este principala măsură de protecție”.

„Regula celor trei straturi rămâne esențială”:

un strat de bază termoizolant care elimină umezeala;

un strat intermediar care păstrează căldura;

un strat exterior impermeabil și rezistent la vânt.

„Materialele tehnice sau lâna merinos sunt de preferat bumbacului, care reține umezeala și accelerează pierderea de căldură”, explică medicul.

Protejarea extremităților

„O căciulă care acoperă urechile, mănuși termoizolante, șosete groase din lână și încălțăminte impermeabilă cu talpă antiderapantă reduc semnificativ riscul de degerături și disconfort termic”, susține medicul sportiv.

De asemenea, „evitarea umezelii și menținerea unei ușoare activități fizice ajută la păstrarea temperaturii corporale”. Sunt recomandate „băuturile calde nealcoolice, deoarece alcoolul favorizează pierderea de căldură și poate masca simptomele hipotermiei”.

„Copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice necesită atenție suplimentară, pauze periodice la căldură și monitorizarea semnelor de răcire excesivă.”

Costumele patinatorilor – între protecție termică și performanță

În marile competiții internaționale, inclusiv la Jocurile Olimpice de iarnă, costumele patinatorilor atrag frecvent atenția publicului. Subțiri, mulate pe corp și aparent fragile în fața frigului, ele ridică o întrebare firească: oferă protecție reală sau sunt create aproape exclusiv pentru performanță?

Dr. Carmina Mușat explică faptul că „răspunsul diferă în funcție de disciplina practicată, însă un lucru este cert – eficiența sportivă primează”.

În probele de patinaj viteză, fie că vorbim despre short track sau despre cursele pe pistă lungă, designul costumelor este dominat de considerente aerodinamice.

„Materialele moderne sunt extrem de elastice, aderă perfect la corp și reduc la minimum rezistența la înaintare”, iar „unele zone ale costumului sunt chiar texturate special pentru a controla fluxul de aer, contribuind la câștigarea unor fracțiuni de secundă decisive în competiții”, precizează dr. Mușat.

În ceea ce privește protecția termică, aceasta există, dar este limitată: „Protecția termică există, dar este limitată, fiind suficientă doar în contextul efortului intens depus de sportivi”. Practic, căldura generată de organism în timpul efortului compensează lipsa unui strat gros de izolație.

În patinaj artistic, situația este diferită. Aici, costumul trebuie să îndeplinească „simultan roluri funcționale și estetice”.

„Țesăturile sunt alese pentru flexibilitate, confort și aspect vizual, oferind totodată o izolare moderată”, explică dr. Mușat. Totuși, „patinatorii se bazează în mare măsură pe încălzirea generată de mișcare, nu pe grosimea materialului”.

Eleganța, libertatea de expresie și mobilitatea necesară elementelor tehnice complexe rămân prioritare, fără a compromite performanța.

Tehnologia materialelor, aliata sportivilor

Progresele din industria textilă sportivă au permis dezvoltarea unor materiale care „combină respirabilitatea, elasticitatea și o minimă retenție a căldurii, fără a adăuga greutate”. Principiul celor trei straturi – strat de bază pentru evacuarea umezelii, strat izolant și strat exterior impermeabil și respirabil – stă la baza echipamentelor tehnice performante.

Materialele cu schimbare de fază, testate inclusiv de NASA, pot regla pasiv temperatura corporală prin absorbția și eliberarea căldurii, însă acestea stabilizează temperatura, nu oferă încălzire intensă.

„Costumele patinatorilor nu sunt concepute ca echipamente groase de iarnă, ci ca soluții optimizate pentru mișcare și viteză”, subliniază medicul. „Deși oferă o anumită protecție termică, prioritatea rămâne performanța – fie prin aerodinamică, fie prin libertatea de expresie artistică pe gheață”.

Diferența esențială dintre sportivi și spectatori: mișcarea

Sportivii transpiră, creează un microclimat cald între piele și echipament și produc căldură prin efort continuu. Spectatorii, în schimb, stau nemișcați. Iar în absența mișcării, corpul pierde căldură constant.

Pentru spectatorii din tribune însă, responsabilitatea este personală. Fără tehnologie avansată și fără efort fizic intens, frigul devine un factor de risc real. Diferența dintre performanță și vulnerabilitate stă, adesea, în stratul suplimentar de haine și în câteva măsuri simple de prevenție.

„Spectacolul sportiv trebuie trăit cu responsabilitate”, subliniază medicul. „O informare corectă și câteva măsuri de prevenție pot face diferența dintre o experiență plăcută în tribune și un risc real pentru sănătate”.

Chiar dacă urmăriți competițiile din confortul propriei locuințe, povestea frigului rămâne parte din spectacol. În spatele fiecărei curse și al fiecărui program artistic există o luptă tăcută cu temperatura – gestionată prin fiziologie, tehnologie și disciplină.

Medicul Carmina Mușat explică mecanismele din spatele performanței și cum rezistă sportivii la ger la Jocurile Olimpice de Iarnă.











