Anunțul a fost făcut de Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

„Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în această zonă, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre”, a mai transmis sursa citată.

Amintim că, în luna august, un accident rutier s-a produs pe autostrada A2, în zona localităţii Feteşti din judeţul Ialomiţa.

„O persoană necesită îngrijiri medicale după ce autoturismul în care se afla a fost implicat într-o coliziune cu un ansamblu rutier”, a anunțat la acel moment Centrul Infotrafic.

Tot atunci, traficul rutier a fost deviat de pe autostrada A2, sensul Constanţa – Bucureşti, între kilometrii 143 şi 105 (Feteşti – Drajna) către DN 3A.

