Enrique Alfaro, guvernatorul statului mexican Jalisco, a fost primul care a anunțat, pe Twitter, faptul că Salvador a fost găsit.

Nou-născutul a dispărut din maternitate, pe 13 decembrie 2005, fiind răpit de o femeie care dădea drept asistentă de pediatrie. Timp de aproape 17 ani, nu a existat nicio o informație solidă nici despre răpitori, nici despre soarta copilului.

Până în luna septembrie a anului trecut, când un institut de criminalistică din Jalisco a prelucrat singura poză a lui Salvador, folosind un software de recunoaște facială, și a transmis imaginea creată poliției.

Portretul a fost difuzat de diverse mass-media, iar o persoană a contactat Parchetul Jalisco pentru a raporta existența unui minor care locuia în municipiul El Salto, alături de altă familie, și ale cărui semnalmente se potriveau.

Desde que fue robado Chavita en 2005 me tocó estar ahí, en su búsqueda sin resultados. Casi 17 años, me toca su localización y poner mi granito de arena de la mano con sus padres y la Policía de Zapopan. Es un gusto que la Fiscalía de Jalisco confirme su identidad #AN pic.twitter.com/FAjnpPk7xN