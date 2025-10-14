Un ceas care vrea să fie în același timp un tool serios de antrenament, un accesoriu premium, dar și un partener discret în viața de zi cu zi. L-am purtat timp de două săptămâni în mai multe scenarii, cum ar fi la birou, și atunci când am ieșit la alergat.

Prima impresie, încă de când l-am scos din cutie, e că Huawei a dus gama Watch GT într-o zonă de maturitate completă. Watch GT 6 Pro are acel aer de echilibru între formă și funcție, pe care nu foarte multe smartwatch-uri reușesc să-l atingă.

Un smartwatch Huawei GT 6 Pro cu curea de metal, pe un fundal de lemn, în cutie.
Huawei GT 6 Pro este unul dintre cele mai performante smartwatch-uri din segmentul său de preț. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Carcasa din titan aerospațial emană soliditate industrială, dar finisajele ceva mai fine și detaliile de design nu îl fac să pară rigid. De asemenea, sticla de safir care acoperă ecranul nu e doar o alegere high-end, dar și una care protejează foarte bine display-ul. Ceasul transmite că a fost gândit să reziste, nu doar să fie un accesoriu elegant.

Huawei Watch GT 6 Pro: display „eye-candy”

Ecranul este, probabil, cel mai bun pe care l-a avut până acum un ceas Huawei din seria GT. Vorbim de un panou AMOLED LTPO de 1,47 inci, cu o luminozitate care sare de 3.000 de niți, o cifră care, tradusă în experiență reală, înseamnă că poți citi ecranul cu soarele deasupra capului, fără să te chinui.

Atunci când am ieșit la alergat, am avut momente în care soarele (deși din ce în ce mai rar în această perioadă) bătea direct pe ecran, iar contrastul și claritatea rămâneau mult peste medie. Rata adaptivă de reîmprospătare contribuie la fluiditate, și nu pare să afecteze autonomia. Asta e o decizie inspirată, pentru că, spre deosebire de alți competitori, Huawei pare să fi înțeles că un smartwatch trebuie să stea mai mult pe mână decât pe încărcător.

Prim plan cu ecranul unui smartwatch Huawei GT 6 Pro cu curea de metal, pe un fundal de lemn.
Huawei GT 6 Pro este unul dintre cele mai performante smartwatch-uri din segmentul său de preț. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Despre autonomie, trebuie spus din capul locului că este remarcabilă. În condiții de utilizare de zi cu zi, cu monitorizare permanentă a pulsului, monitorizare a oxigenării sângelui, câteva antrenamente cu GPS, notificări moderate și Always-On Display activat am reușit să scot din el 13 zile de funcționare fără probleme.

În modul econom, fără prea multe notificări și cu AOD oprit, poți ajunge foarte aproape de cele 20 de zile promise. Este un teritoriu în care rivali direcți, precum Apple Watch (lăsat departe în urmă) sau chiar unele modele Garmin, încep să-și piardă avantajul.

HarmonyOS pe Huawei Watch GT 6 Pro

Experiența software e una dintre cele mai „sleek” pe care le-am avut pe un smartwatch Huawei. Interfața este curată, intuitivă și are acel echilibru între funcționalitate și simplitate pe care alții-l ratează. Gesturile se simt naturale, iar lag-ul este inexistent.

HarmonyOS, în cea mai nouă iterație a sa, se comportă impecabil. Navigarea între meniuri este fluidă, iar răspunsul la atingere e instantaneu. Butonul principal, care funcționează ca o coroană digitală, are o rezistență tactilă plăcută, iar feedback-ul este calibrat foarte bine.

Ceasul pare să fi fost gândit cu o mare atenție spre detalii, de la animațiile cursive, până la felul în care ecranul se activează atunci când întorci ușor încheietura.

Cum am testat Huawei Watch GT 6 Pro

Am testat Huawei Watch GT 6 Pro în trei scenarii, muncă, sport și relaxare. La birou, ceasul e genul de accesoriu care trece ușor drept ceas clasic, elegant, mai ales că modelul testat de mine este cel cu curea metalică.

Poți merge fără probleme la o întâlnire de business fără să simți că porți ceva bun și la sport. În același timp, cu o curea de silicon, devine un partener foarte bun și pentru sală.

La sală, acolo unde orice smartwatch ar trebui să fie în elementul lui, GT 6 Pro a livrat. Am făcut antrenamente de forță și alergare pe bandă. Senzorul de puls s-a dovedit stabil, cu o marjă de eroare mică față de cea arătată de către bandă, monitorizarea SpO2 a fost constantă și, spre deosebire de modelele anterioare, măsurătorile se fac mai rapid și mai precis.

Un smartwatch Huawei GT 6 Pro cu curea de metal la încheietura unui bărbat, rezemată pe un cadru de lemn.
Huawei GT 6 Pro este unul dintre cele mai performante smartwatch-uri din segmentul său de preț. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Ceasul detectează automat anumite tipuri de antrenament, cum ar fi alergare, mers alert, sau ciclism, și pornește direct monitorizarea.

Una dintre surprizele plăcute a fost cât de mult s-a îmbunătățit componenta de sănătate. Huawei investește vizibil în această direcție. Ceasul are un senzor EKG capabil să detecteze anomalii cardiace și să ofere o analiză detaliată a ritmului.

Desigur, nu înlocuiește un consult medical, dar pentru utilizatorii preocupați de sănătate, e o funcție care contează mult atunci când se decid ce smartwatch să-și cumpere.

Monitorizarea somnului este și ea, poate, cea mai precisă de până acum. Diferențiază etapele (ușor, profund, REM), măsoară respirațiile pe minut și chiar semnalează eventuale pauze de respirație.

Cât de importantă este aplicația Huawei Health

Și pentru că am menționat aplicația Huawei Health, trebuie spus de acum că este „inima” ecosistemului. Fără ea, Watch GT 6 Pro ar fi doar un accesoriu frumos și precis. Cu ea, devine un instrument complet de monitorizare și îmbunătățire a stilului de viață.

Huawei Health centralizează toate datele într-un mod vizual, intuitiv și ușor de interpretat. Ai grafice pentru puls, somn, oxigenare, stres, temperatură corporală și nivel de activitate. Mai mult, oferă insight-uri și sugestii personalizate, nu doar cifre seci.

După câteva zile, aplicația începe să învețe tiparul tău de activitate și să-ți ofere recomandări. Când ar fi ideal să începi să te antrenezi, și când ar trebui să te oprești.

În aplicație sunt disponibile și antrenamente predefinite, de la alergare și ciclism, până la yoga sau exerciții de respirație. Modul de respirație, de exemplu, mi s-a părut o funcție utilă pentru zilele încărcate.

Un alt plus important este Huawei Health+, versiunea extinsă a aplicației, de care poți beneficia gratuit vreme de trei luni de la cumpărarea ceasului. Aceasta oferă antrenamente structurate, planuri de alimentație și programe de respirație și mindfulness.

Pentru cineva care vrea mai mult decât o simplă monitorizare, pachetul Health+ duce totul într-o zonă apropiată de coaching digital. Aplicația analizează progresul tău, sugerează ajustări și chiar estimează starea de recuperare.

Cât de bine funcționează cu iPhone-ul din dotare

La capitolul conectivitate, Watch GT 6 Pro se comportă excelent atunci când este asociat cu iPhone, așa cum l-am testat eu, și se apropie foarte mult de pairing-ul nativ al Apple Watch. Ba chair as merge mai departe să spun că este cel mai potrivit ceas non-Apple de pe piață dacă vrei să nu-ți bați capul prea mult cu conectivitatea și compatibilitatea.

Poți răspunde la apeluri direct de pe ceas, calitatea microfonului este bună, iar difuzorul clar. Dincolo de asta, Huawei a lucrat la o integrare stabilă și o experiență coerentă.

Un smartwatch Huawei GT 6 Pro cu curea de metal, pe un fundal de lemn, cu cutia sa de culoare neagră în spate.
Huawei GT 6 Pro este unul dintre cele mai performante smartwatch-uri din segmentul său de preț. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Ceasul are și mici minusuri, inevitabile. Nu poți instala aplicații third-party cum ar merge pe un Apple Watch, iar răspunsurile rapide la mesaje sunt destul de limitate. Sistemul de plată contactless lipsește în continuare în Europa, ceea ce ar fi fost un mare plus. Dar dacă poți trece peste aceste lipsuri, GT 6 Pro oferă o experiență completă în rest.

Concluzie

Huawei Watch GT 6 Pro este un produs care continuă direcția foarte bună a companiei chineze pe segmentul de wearables. Nu mai e doar „alternativa chineză” la marile branduri, ci o opțiune solidă, cu identitate proprie.

E genul de smartwatch care combină eleganța unui ceas clasic cu precizia unui device de sport de top. Autonomia foarte bună, acuratețea senzorilor și integrarea cu Huawei Health îl fac o alegere excelentă pentru oricine vrea un ceas versatil pe care să-l poarte și în timpul antrenamentelor dar și la birou.

În România, modelul testat de mine, GT 6 Pro de 46mm și curea metalică se comercializează la suma de 2499 de lei și este, cu siguranță, una dintre cele mai bune alegeri pe care le poți face pe acest segment de preț.

