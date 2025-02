Iată că 2025 nu a fost, până la urmă, vreun an al surprizelor, iar Samsung a ieșit pe piață cu un telefon în mare parte neschimbat față de predecesor. Și mă refer aici la Galaxy S25 Ultra, pe care am avut ocazia să-l testez în ultimele săptămâni.

Fiind deja de ceva vreme în această industrie, mi-au trecut prin mână destul de multe smartphone-uri de la Samsung. Un lucru pe care l-am observat de-a lungul timpului este că gigantul din Coreea de Sud are o schimbare ceva mai radicală de design o dată la patru sau cinci ani, iar în rest rămâne fidel upgrade-urilor incrementale. Acesta este cazul și aici, iar Galaxy S25 Ultra este un telefon aproape identic cu predecesorul său, Galaxy S24 Ultra.

Design ceva mai „colțuros”

Vreau să ne înțelegem din start. Samsung Galaxy S25 Ultra este un telefon frumos, realizat cu bun simț estetic, și este chiar mai pe placul meu decât S24 Ultra. De ce? Dintr-un punct de vedere subiectiv, desigur. Îmi plac mai mult telefoanele cu linii ceva mai colțuroase, în detrimentul celor care vin cu un design mai rotunjit. Și ca să punctez un alt punct forte în ceea ce privește build-ul, smartphone-ul despre care discutăm acum este și ceva mai ușor față de cel apărut anul trecut, lucru care să știți că se simte. Până să verific specificațiile ca să văd dacă am dreptate, 218g (S25 Ultra) vs. 232g (S24 Ultra), am simțit această diferență în utilizarea normală.

Una dintre notele principale ale acestui review, pe care le voi atinge constant, este comparația cu predecesorul lansat la început de 2024. Iar când trecem la cum arată spatele telefonului, aici diferențele dintre cele două sunt și mai mici. Așezarea elementelor este aproape identică, însă ce se observă diferit pot să spun că este grosimea inelelor din jurul senzorilor foto. Similar cu ce am văzut și la Apple în ultimii ani, care a inclus aceste artificii de design în ton cu nuanța device-ului, observăm și acum la S25 Ultra.

Display-ul este, în continuare, cel mai bun

Pentru cei care sunt familiari cu ce face Samsung de ani buni, le spun un singur lucru, pe care, cel mai probabil, îl cunosc deja. Dacă e ceva la care compania din Coreea de Sud se pricepe cel mai bine, acel lucru sunt display-urile. Panoul de pe S25 Ultra este unul superb, care se remarcă mai ales prin luminozitate și prin acuratețea culorilor afișate. La fel ca la modelele din trecut, avem parte și de o suită de setări care să-l pună și mai mult în valoare, precum alegerea modului de afișare: vivid sau natural. Prima opțiune e preferata mea, însă îi pot înțelege și pe cei care preferă un balans de culoare ceva mai temperat.

A doua oară când a trebuit să merg pe o comparație de specificații după ce am sesizat ceva în utilizarea de zi cu zi a fost atunci când am realizat cât de mici sunt marginile acestui display, acele „bezels” cum le spune englezul. Pare mai mult ca niciodată un ecran aproape cât șasiul și a trebuit să mă conving, din punct de vedere matematic, de acest lucru. 92,5% este raportul display/șasiu la S25 Ultra, față de „doar” 88,5% la S24 Ultra. Însă asta încerc să punctez și aici, ca și mai devreme. Faptul că eu am vrut să văd dacă aceste specificații sunt mai mult sau mai puțin diferite se datorează faptului că diferențele s-au simțit „cu ochiul liber”.

În rest, avem parte de același panou de pe S24 Ultra, un LTPO AMOLED 2X cu rată de reîmprospătare de 120 Hz, cu HDR10+ și 2600 niți în „peak brightness”, însă ceva mai mare, mai exact cu 0,1 inci mai generos (6,8 inci la S24 Ultra față de 6,9 inci la S25 Ultra). Asta înseamnă puțin spațiu în plus pentru urmăritul serialelor preferate de pe platformele de streaming. Iar Samsung Galaxy S25 Ultra este, probabil, cel mai bun telefon pe care poți întreprinde această activitate, fără să fie nevoie să treci la tabletă sau TV. În completarea a tot ceea ce am relatat până acum vine și o tehnologie Corning Gorilla Armor 2 a sticlei, tehnologie care se traduce prin rezistență mai mare la zgârieturi, praf și impact direct.

Camera Foto, una dintre cele mai bune opțiuni de pe piață

Și ajungem, iată, și la camera foto. Motivul pentru care cei mai mulți dintre noi aleg să-și cumpere un telefon vârf de gamă. Camera foto a ajuns unul dintre capitolele la care încă se mai inovează, pe această piață a flagship-urilor, unul care diferențiază între ei cei mai importanți producători din lume. Iar Samsung este, și aici, recunoscut ca o forță în domeniu. Mereu mi s-a părut că pozele realizate cu un device de top de la compania sud-coreeană sunt, poate, cele mai reușite cu un telefon cu Android.

Foarte mulți producători care folosesc sistemul de operare al celor de la Google utilizează intens Inteligența Artificială pentru a spori rezultatele vizuale. Acest lucru se numește postprocesare, și mulți producători, mai ales cei din China, par că exagerează când implementează astfel de tehnologii. Adică pozele vor deveni prea „artificiale”, având culori care nu reflectă neapărat realitatea. Desigur, și Samsung apelează la aceste trucuri, însă se oprește înainte să întreacă acea linie fină de demarcație. Iar rezultatele sunt foarte bune și foarte echilibrate.

Nu mai are nici un rost să spun că pe timp de zi, în condiții ideale de luminozitate, rezultatele sunt spectaculoase. Orice rezultat mai slab la acest capitol ar fi reprezentat o problemă serioasă pentru S25 Ultra. Însă ce m-a impresionat au fost instantaneele trase pe timp de noapte, și mai ales cele cu zoom. Avem parte aici de un zoom optic 5X, care se comportă excelent în condiții de luminozitate redusă, însă mi se pare că detaliile care se păstrează în aceste poze sunt, de fapt, ce diferențiază acest telefon de altele care se încadrează în același segment ridicat de preț.

Senzorii montați pe Samsung Galaxy S25 Ultra sunt după cum urmează: un wide de 200 de megapixeli cu f/1.7 și stabilizare optică (OIS), un telephoto de 10MP cu f2.4 cu zoom optic 3X, un senzor periscop de 50MP cu f/3.4 și zoom optic 5X, dar și un ultrawide de 12MP cu f/2.2. Per total, specificațiile sunt echilibrate la acest capitol, iar rezultatele sunt pe măsura așteptărilor. Mai este de menționat aici și că aceasta este configurația de top de camere, din fiecare an, deoarece telefoanele pliabile, care se lansează, de obicei, în luna august, fac un rabat destul de puternic la ansamblul foto.

Sub capotă: OneUI 7 și Snapdragon 8 Elite

Dacă de-a lungul anilor, Samsung a luat câteva decizii mai puțin inspirate, cum ar fi să livreze pe tărâm european doar telefoane de top cu Exynos, adică procesorul dezvoltat in-house de gigantul coreean, ei bine în acest an avem parte de noul CPU de top de la Qualcomm, adică Snapdragon 8 Elite. Ba mai mult, e vorba de o ediție specială „for Galaxy”, care este configurată pentru a stoarce și mai multă performanță exclusivă pentru „cel mai cel” telefon de la Samsung.

Pentru a vedea în cel mai matematic mod cu putință cât de bun este acest procesor, am rulat cele mai populare teste sintetice cu care e toată lumea obișnuită, și anume Antutu, PC Mark și 3D Mark. Vă las mai jos rezultatele pe care le-a scos Galaxy S25 Ultra în benchmark-uri. Însă să trecem mai departe spre interfața de utilizare aplicată peste Android 15, adică OneUI 7.

Antutu 2.275.959 PC Mark 21.003

3D Mark Steel Nomad Light 2.554 3D Mark Wild Life Extreme 6.552 3D Mark Solar Bay 11.564

Cei care sunt utilizatori vechi de Samsung vor observa că e vorba aici mai ales de o schimbare destul de mare la nivel vizual, cu foarte multe dintre icoanele aplicațiilor native arătând altfel, în mod pozitiv. Personal, eu văd o apropiere și mai mare de iOS prin acest redesign, dar s-ar putea doar să fie părerea mea subiectivă de utilizator de iPhone la mijloc aici. Pot să spun că-mi place mai mult acest aspect care mi se pare mai prietenos cu utilizatorul și trebuie să menționez aici în mod special și „Now Bar”, care face cam ceea ce spune. Îți arată în mod rapid, atunci când telefonul este blocat, update-uri de vreme, dar și de scoruri ale echipelor preferate, într-un mod care este destul de puțin intruziv. Dimensiunile pe ecran ale widget-ului sunt foarte mici, aproape neglijabile.

Împreună cu Now Bar, printre noutăți mai avem și „Now Brief”, despre care nu pot spune că e chiar cea mai folositoare funcție, însă pot vedea potențialul ei pe viitor, odată ce Samsung va introduce mai multe informații în ea. Pe înțelesul tuturor, Now Brief îți aduce un rezumat al zilei, în momente cheie, precum dimineața la cafea, în mijlocul zilei, sau înainte să te culci. Aceste informații cuprind date despre vremea de afară, ce întâlniri ai planificate sau o știre care e posibil să te intereseze destul de tare, alegerea ei fiind bazată pe comportamentul personal de utilizare pe site-urile de știri.

Una peste alta, mi se pare că Samsung se descurcă din ce în ce mai bine cu OneUI și merge într-o direcție care îmi place, și nu cred că sunt nici pe departe singurul care crede asta. Mai mult, compania oferă șapte ani de update-uri software, deci mai mult decât suficient, având în vedere că foarte mulți utilizatori aleg să-și schimbe telefonul chiar de mai multe ori în această perioadă de timp.

Ce facem cu Inteligența Artificială

În urmă cu aproximativ un an, atunci când s-a lansat Samsung Galaxy S24 Ultra, lumea a văzut pentru prima dată ce înseamnă integrarea Inteligenței Artificiale pe un telefon. De atunci, numeroși alți producători au făcut acest pas, mai bine sau mai rău decât Samsung, însă un alt lucru s-a remarcat la vremea respectivă.

Compania coreeană a promis că va oferi doi ani de gratuitate pentru Galaxy AI, iar cei doi ani vor lua sfârșit odată cu Galaxy S26, gamă ce va fi lansată în ianuarie 2026. Cum văd eu treaba asta, e că în acești doi ani Samsung ar fi trebuit să se asigure că utilizatorii săi vor vedea Galaxy AI ca pe ceva indispensabil. Însă nu sunt convins că acest lucru s-a și întâmplat.

Iterația din 2025 a Galaxy AI este cam același lucru cu ce am văzut și pe Galaxy S24 Ultra. Avem în continuare parte de transcrieri, de editare foto cu AI, eliminarea obiectelor sau persoanelor nedorite din instantaneele trase, traduceri în timp real dar și de o integrare ceva mai bună cu limba română decât s-a întâmplat la lansarea predecesorului.

Însă nu pot să spun nici acum că aceste gimmick-uri au intrat în mainstream sau că utilizatorul de rând nu-și mai vede viața completă fără să folosească așa ceva. Sincer, o mișcare mai bună din partea Samsung mi s-ar părea prelungirea perioadei de gratuitate pentru aceste funcții, pentru ca ele să le poată intra în reflex oamenilor, la fel cum ChatGPT începe să fie preferat de cele mai multe ori în detrimentul unei simple căutări pe Google.

În rest, e foarte folositor să-mi programez întâlniri cu ajutorul Galaxy AI, sau chiar și să transcriu clipuri întregi de pe YouTube atunci când nu am chef să-mi obosesc ochii prea tare. Rămâne de văzut, până una alta, ce se va întâmpla la începutul anului următor. Există și integrare cu Gemini la nivel de aplicații, AI care poate fi accesat doar cu o apăsare de buton pentru a fi cât mai convenabil cu putință, deci e și acesta un upgrade folositor.

Variante de stocare & Baterie

Samsung Galaxy S24 Ultra s-a lansat în trei variante de stocare, toate cu 12GB de memorie RAM, după cum urmează: 256GB, 512GB și 1TB. Telefonul mai înglobează și o baterie de 5.000 MAh, care este suficientă pentru peste o zi de utilizare. Deși puteam aici să vedem ceva puțin mai ofertant, Samsung a vrut să păstreze grosimea redusă a terminalului, dar și greutatea ceva mai mică decât în cazul predecesorului. Eu am reușit să scot două zile de utilizare, însă fără date mobile sau cartelă SIM „la bord”.

Avem parte tot aici și de încărcare rapidă prin cablu la 45W, dar și de încărcare wireless la 15W pe standard Qi2. Aceste capacități pot fi percepute ca fiind destul de mici prin comparație cu producători chinezi care oferă încărcare pe fir și la peste 200W, însă decizia Samsung este una bună, după părerea mea, pentru că așa se poate păstra cel mai mult timp o capacitate cât mai ridicată de sănătate a bateriei. Un alt lucru de menționat, ar mai fi, că, la fel cum am văzut și în ultimii ani, nu avem încărcător în cutie, ci doar un cablu USB-C la USB-C. Deci mare grijă aici când cumperi, vei vrea să achiziționezi și un „brick” de priză la 45W, dacă nu ai deja așa ceva prin casă.

Concluzii

Samsung Galaxy S25 Ultra este, ca de obicei, în mod clar, una dintre cele mai bune alegeri de telefon cu Android pe care le poți face, și totodată rivalul principal pentru iPhone 17 Pro Max, care se va lansa, foarte probabil, în luna septembrie. Producătorul sud-coreean a introdus pe noul său flagship cele mai recente upgrade-uri, mai ales în ceea ce privește procesorul, câteva funcții noi AI folositoare, și a menținut același limbaj de design consacrat, cuplat cu același ecran „eye candy” care este, poate, cel mai bun de pe piață.

Acum, vine întrebarea cea mai importantă. Dacă are sau nu rost să faci upgrade dacă ai deja în buzunar un Galaxy S24 Ultra. Răspunsul aici ar fi mai degrabă că nu, mai ales pentru că upgrade-urile, deși există, sunt incrementale. Mai degrabă, pot vedea pe cineva care folosește încă un S22 sau S23, telefoane care nu au Galaxy AI, să-și dorească acest model deoarece, poate, ar vrea să încerce Inteligența Artificială de la Samsung înainte ca ea să fie disponibilă sub formă de abonament lunar, dar și o cameră ceva mai bună și acces instant la OneUI 7.

Samsung Galaxy S25 Ultra se comercializează în România la prețul de 7.199 lei pentru varianta cu 12GB RAM + 256GB stocare, 7.799 lei pentru varianta cu 12GB RAM + 512GB stocare, și 8.999 lei pentru varianta cu 12GB RAM + 1TB stocare.

