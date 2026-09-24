Cum plătești cafeaua cu o simplă privire: noua opțiune Revolut e lansată deja și e pregătită pentru magazinele din Europa

Revolut a lansat o opțiune inovatoare de plată prin recunoaștere facială, denumită „Pay with Smile”, care permite clienților să facă achiziții zilnice doar cu o „simplă privire”. Potrivit The Independent, această funcție este disponibilă pentru plăți în magazine prin terminalul Revolut Register și va fi testată în perioada 24–26 septembrie în trei cafenele Kiss the Hippo din Londra: Bloomsbury, Chelsea și Soho.

Dacă testele vor fi de succes, este extrem de probabil ca aceste modalități de plată să ajungă și în România, una dintre cele mai mari piețe din lume pentru Revolut. De altfel, este una dintre primele implementări europene ale unui astfel de sistem de plată care este foarte folosit în țări precum China sau Rusia.

Plata cu ajutorul Pay with Smile

Pentru a utiliza această tehnologie, clienții trebuie să activeze opțiunea „Pay with Smile” din setările aplicației Revolut. În momentul plății, aceștia vor selecta funcția pe ecranul telefonului și vor finaliza verificarea facială, similar modului de deblocare al unui smartphone.

Sistemul utilizează tehnologia de recunoaștere facială pentru a autentifica identitatea utilizatorului, comparând datele biometrice cu cele furnizate în procesul inițial de înregistrare pe platforma Revolut.

Revolut subliniază faptul că utilizatorii nu sunt înscriși automat în acest serviciu și că își pot retrage consimțământul în orice moment. În plus, datele biometrice sunt criptate end-to-end, iar comercianții nu au acces la aceste informații personale.

Odată ce verificarea este completă, plata între conturi este autorizată.

Ca parte a strategiei de promovare, Revolut oferă comisioane de procesare de 0% pentru tranzacțiile efectuate prin „Pay with Smile”, ceea ce ar putea reduce povara financiară pentru micii comercianți.