Noul instrument este conceput pentru a muta definitiv discuția din agențiile de publicitate de la clasica întrebare „câte ecrane cumpărăm?” la o abordare axată pe performanță: „ce problemă de business rezolvăm?”. Outdoor-ul digital (DOOH) împrumută astfel o superputere din mediul online – granularitatea -, oferind brandurilor libertatea de a-și personaliza campaniile stradale la un nivel extrem de profund.

Grupul Phoenix Media promovează de peste 20 de ani diferențele fundamentale dintre outdoor-ul static și cel digital, arătând că, deși par degetele aceleiași mâini, cele două medii au amprente complet diferite.

„DOOH-ul are agilitate, hiper-targetare, interactivitate, scalabilitate, automatizare. E dinamic și flexibil și, în aceste condiții, nu îi putem lăsa pe clienți și agenții să cumpere acest mediu ca pe cel clasic. Efectiv nu ne lasă inima, știind cât de multe poate face. Să nu credeți că noul brief este încă un formular plictisitor. Este un document de aliniere strategică și un efort de educare a pieței”, explică Dio Boacă, CEO Phoenix Media.

A trata panourile digitale la fel ca pe cele tradiționale înseamnă a irosi bani și potențial tehnologic. DOOH poate îndeplini roluri extrem de diverse în mixul de marketing: de la awareness pur și dominare vizuală, până la generarea de trafic fizic în retail, amplificarea campaniilor din online (cross-channel) sau targetare contextuală.

Noul instrument creat de Phoenix Media extrage maximum de eficiență din bugete prin clarificarea a trei piloni esențiali:

Rolul în ecosistem: Stabilirea exactă dacă ecranul este canalul principal sau un amplificator cross-channel.

Setarea metricilor de performanță (KPIs): Evaluarea riguroasă prin reach estimat, OTS (Opportunities to See), Footfall (măsurarea vizitelor fizice în magazine) sau trafic generat direct prin scanarea de coduri QR.

Optimizarea permanentă: Măsurarea continuă a rezultatelor și mutarea resurselor bugetare în timp real pe ecranele care performează cel mai bine.

Oamenii au preocupări complet diferite în funcție de intervalul orar, locație, ziua din săptămână sau chiar condițiile meteo, iar audiența reacționează doar la stimulii potriviți momentului.

„Nu toate produsele se vând la fel în orice zi a săptămânii și cu siguranță nu la orice oră. Înghețata nu e ceva ce oamenii ar mânca la ora 23.30, iar o campanie la asigurări de sănătate nu trezește reacții sâmbăta seara. Platforma noastră permite acum o targetare chirurgicală a audienței”, punctează Dio Boacă.

Brieful introduce modele de difuzare preluate direct din online. Pe de o parte, există planificarea pe zile: Full Week (pentru FMCG, auto), Weekdays (ideal pentru B2B sau servicii financiare), Weekend Days (perfect pentru retail, mall-uri, HORECA) și Free Planning (pentru promoții rapide, punctuale).

Pe de altă parte, conceptul de Dayparting împarte ziua pe intervale strategice. Un brand de cafea va rula reclame dimineața (Morning rush), o clinică medicală în timpul orelor de birou (Business hours), iar platformele de food delivery sau entertainment în intervalul de seară (Afternoon & leisure).

Tehnologia care schimbă reclama în funcție de ploaie, trafic sau scoruri live
Cea mai spectaculoasă inovație adusă în prim-plan de acest brief este contextualizarea creativă, punându-se capăt afișării aceleiași reclame în buclă, pe care creierul uman tinde să o normalizeze și să o ignore după doar câteva vizualizări.

Prin intermediul tehnologiei Dynamic Creative și a triggerelor contextuale în timp real (Live Data Triggers), reclamele de pe stradă se schimbă automat în funcție de date externe:

Dacă temperatura depășește 25°C, ecranele afișează automat băuturi reci;

Dacă începe să plouă, sistemul comută pe reclame la servicii de ride-sharing;

Când se lasă frigul, rulează spoturi pentru suplimente de imunitate.

Mai mult, conținutul se poate modifica dinamic, în funcție de intensitatea traficului auto din zonă, de gradul de ocupare al unui magazin, de prețurile dinamice, de scorurile meciurilor care se joacă în acel moment sau chiar de numărul de mașini Uber disponibile în proximitatea ecranului.

Prin această mișcare, planificarea media stradală încetează să mai fie un simplu exercițiu mecanic de achiziție de spațiu (buying exercise) și devine un instrument matematic cu impact direct în vânzări. Într-o piață aglomerată și dominată de viteză, eficiența înseamnă să vorbești ce trebuie, cu cine trebuie, când trebuie și unde trebuie – o promisiune de precizie pe care noul brief de la Phoenix Media o transformă în realitate curentă.

dymosu 22.05.2026, 10:28

\"Dacă temperatura depășește 25°C, ecranele afișează automat băuturi reci; Dacă începe să plouă, sistemul comută pe reclame la servicii de ride-sharing; Când se lasă frigul, rulează spoturi pentru suplimente de imunitate.\" intradevar \" smart\" ! Noroc cu unii intreprinzatori ca mai si gandesc ...

