Un rezervor de GPL a fost îngropat ilegal pe plaja de la Năvodari

Un rezervor de gaz îngropat ilegal a fost descoperit marți, 9 martie 2026, pe plaja din Năvodari, în zona fostei terase Lujo, în timpul lucrărilor de pregătire pentru sezonul estival. Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea–Litoral (ABADL), a raportat incidentul și a luat măsuri imediate pentru securizarea perimetrului.

„Astfel de ilegalități nu vor fi tolerate. Vom continua să monitorizăm strict toate plajele pentru a preveni riscurile asupra cetățenilor”, a scris Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook.

Cum a fost descoperit rezervorul ilegal de gaz de la Năvodari

La ora 13.00, un utilaj terasier a avariat accidental rezervorul subteran de gaz, îngropat în nisip fără autorizație. Imediat, echipele ABADL au restricționat accesul pe o rază de 100 de metri și au alertat autoritățile competente.

La fața locului au intervenit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța, inclusiv echipa pentru substanțe periculoase, Poliția Română și reprezentanții ABADL, a mai anunțat ministrul Mediului, în postarea de pa Facebook.

Polițiștii au fost alertați de oamenii care au simțit miros de gaz în zonă

Reprezentanții IPJ Constanța au venit cu o serie de precizări , în urma incidentului de la Năvodari. Autoritățile au fost alertate prin apel la 112, în cursul zilei de marți, cu privire la faptul că pe plajă se simțea miros de gaz.

„La data de 9 martie a.c., în jurul orei 13.10, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, prin apel 112 cu privire la faptul că, pe o plajă din orașul Năvodari, s-ar simți miros de gaz.

Polițiștii deplasați la fața locului au asigurat perimetrul până la finalizarea verificărilor efectuate de către lucrătorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea.

Din primele cercetări efectuate la fața locului ar fi fost identificată sursa de proveniență a mirosului, respectiv un rezervor GPL amplasat sub nivelul nisipului”, a transmis IPJ Constanța.

Poliția a demarat o anchetă în cazul rezervorului de GPL îngropat pe plajă

Poliția a demarat o anchetă penală pentru a stabili responsabilii. Verificările inițiale arată că rezervorul aparținea operatorului economic care administra terasa din zonă.

Contractul de închiriere pentru sectorul de plajă a încetat la 30 octombrie 2025, iar operatorul era obligat să dezafecteze toate dotările până la 15 decembrie 2025. Cu toate acestea, rezervorul nu a fost declarat și nu avea autorizația ANAR pentru amplasare.

Ministrul Mediului a subliniat că astfel de acțiuni reprezintă un pericol grav pentru siguranța publică: „Plajele din România nu sunt vestul sălbatic. Legea trebuie respectată, indiferent de interesele unor operatori economici iresponsabili”.

