Președintele comisiei de examinare, trimis în judecată pentru luare de mită

Potrivit anchetatorilor, Dumitriu Buzia Olimpia, profesor universitar doctor și președinte al comisiei de examinare pentru obținerea titlului de farmacist specialist, a fost trimisă în judecată sub control judiciar pentru luare de mită și pentru folosirea sau permiterea accesului la informații care nu erau destinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite.

DNA susține că, la data de 10 octombrie 2024, aceasta ar fi acceptat promisiunea sumei de 9.200 de euro din partea unei rezidente farmaciste, în schimbul facilitării promovării frauduloase a examenului prin transmiterea subiectelor înainte de desfășurarea probei.

Ulterior, pe 15 octombrie 2024, subiectele ar fi fost puse la dispoziția respectivei candidate, care, la rândul ei, le-ar fi transmis altor persoane dispuse să plătească pentru a frauda examenul.

Toți candidații au fost admiși, cu medii mai mari de 8

Anchetatorii au constatat că la sesiunea de examen din 8 noiembrie 2024, la care au participat 29 de rezidenți, toți candidații au fost declarați admiși, obținând medii mai mari de 8.

De asemenea, s-a stabilit că membrii comisiei ar fi permis utilizarea telefoanelor mobile, a ceasurilor inteligente și a notițelor scrise în timpul testării, facilitând astfel obținerea ilegală a rezultatelor.

Alături de Dumitriu Buzia Olimpia, procurorii anticorupție au trimis în judecată, în stare de libertate, și alte persoane implicate.

Alți profesori, dar și studenți, trimiși în judecată

Printre acestea se numără Robu Silvia, profesor universitar doctor la aceeași facultate și membru al comisiei de examinare, acuzată de luare de mită, după ce ar fi primit, la 31 octombrie 2024, un set de bijuterii din aur.

În dosar mai sunt vizați Fănică Bălănescu, asistent universitar și secretar al comisiei, soțul Olimpiei Dumitriu Buzia, asistentul universitar Florina Bonifate, precum și 20 de studenți, candidați la examenul de rezidențiat.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra sumei de 9.200 de euro găsită la domiciliul profesoarei Dumitriu Buzia Olimpia, precum și asupra bijuteriilor ridicate de la domiciliul profesoarei Robu Silvia.

Șapte studenți au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției

Anterior trimiterii în judecată a celor menționați, șapte dintre studenții candidați au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu DNA, asumându-și faptele și manifestând o atitudine cooperantă, care a contribuit la clarificarea situației.

Pedepsele stabilite prin aceste acorduri variază între 1 an, două luni și 20 de zile și 2 ani și 9 luni de închisoare cu suspendare, pe perioade de supraveghere cuprinse între 2 și 2 ani și 9 luni, la care se adaugă obligația de a presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Dosarul penal, împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției, a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Galați.