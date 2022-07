Rezultatele Loto 6/49 din 21 iulie 2022

Loto 6 din 49: 10, 24, 6, 3, 8, 14

10, 24, 6, 3, 8, 14 Loto 5 din 40: 37, 11, 10, 32, 35, 12

37, 11, 10, 32, 35, 12 Joker: 37, 11, 39, 38, 22 (+4)

37, 11, 39, 38, 22 (+4) Noroc Plus: 7, 0, 8, 1, 7, 5

7, 0, 8, 1, 7, 5 SuperNoroc: 5, 6, 0, 6, 5, 8

5, 6, 0, 6, 5, 8 Noroc: 6, 1, 1, 2, 7, 2, 1

Report în valoare de peste 1 milion de euro la categoria I

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,14 milioane de lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,59 milioane de lei (peste 929.800 de euro), la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 136.000 de lei (peste 27.500 de euro), iar la categoria a III-a un report in valoare de peste 77.200 de lei (peste 15.600 de euro).

La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 137.300 de lei (peste 27.700 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria a II-a un report in valoare de peste 82.800 de lei (peste 16.700 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Ultima dată, marele premiu Loto 6/49 la categoria I în valoare de peste 8,49 milioane de lei (peste 1,71 milioane de euro) a fost câștigat la extragerea de joi, 2 iunie 2022.

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 17 iulie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 595.631 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Hateg, jud. Hunedoara.

De asemenea, la tragerea Super Noroc de duminica, 17 iulie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 116.538,33 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din comuna Zabrani, jud. Arad.

