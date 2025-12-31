Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Rezultatele loto din 31 decembrie 2025

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 16 lei

pentru JOKER : 14 lei

pentru LOTO 5/40 : 10 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

La tragerile speciale loto de Crăciun de duminică, 21 decembrie, Loteria Română a acordat peste 31.600 de câștiguri în valoare totală de peste 4,59 milioane de lei.

Report de peste 8,7 milioane de lei la 6 din 49 la tragerea loto din 31 decembrie 2025

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 8,7 milioane de lei (peste 1,7 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 44,23 milioane de lei (peste 8,69 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 75.900 de lei (peste 14.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 71.800 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 140.000 de lei (peste 27.500 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Pe 9 noiembrie a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49. Acesta a fost în valoare de aproximativ 49 milioane de lei (aproape 9,8 milioane de euro), iar biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.

Primul mare premiu câștigat în 2025 la Loto 6/49 a fost pe 11 mai 2025, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei (aproape două milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc, iar acest câștig a fost al doilea premiu de categoria I din acel an la Loto 6/49.

