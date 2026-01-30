Acord pentru aprovizionarea cu gaz ieftin

Informațiile au fost precizate de prim-ministrul într-un interviu la postul public de radio din Ungaria. Viktor Orbán a declarat că a ajuns la un acord cu Donald Trump, Vladimir Putin și președintele turc Erdogan, potrivit Szeged 365.

El a afirmat că aprovizionarea cu gaz ieftin este baza reducerii costurilor utilităților în Ungaria. Acesta a subliniat că István Kapitány, un membru al Partidului Tisza, principala forță de opoziție din Ungaria, „nu spune adevărul” când susține că reducerile costurilor utilităților sunt sustenabile chiar și fără gazul rusesc.

Săptămâna aceasta, Uniunea Europeană a adoptat un regulament care va elimina treptat importurile de gaze naturale și gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia către UE. Interdicția totală va intra în vigoare la începutul anului 2027 pentru importurile de GNL și în toamna anului 2027 pentru gazul transportat prin conducte.

În acest sens, Viktor Orbán a spus că au un an și jumătate la dispoziție pentru a eluda regulamentul de la Bruxelles, altfel gospodăriile vor rămâne într-o situație dificilă. Premierul Ungariei a continuat spunând că Bruxelles vrea să sprijine Ucraina cu această decizie.

Viktor Orbán: „Ucraina nu întărește Europa, ci o slăbește”

Orbán a reamintit planul de asistență socială al Ucrainei, conform căruia aceștia solicită sute de miliarde de euro de la Europa. În opinia sa, aceștia doresc un guvern pro-ucrainean în Ungaria, iar acest lucru este miza alegerilor din acest an.

„Ucraina nu întărește Europa, ci o slăbește. Ucraina trebuie menținută într-o stare de incertitudine”, a spus el. Potrivit acestuia, la Bruxelles se dă o bătălie care trebuie câștigată. Au câștigat bătălia migrației, așa că pot câștiga și bătălia privind aderarea Ucrainei la UE, a mai spus premierul Ungariei.

