Mesajul nu lasă loc de interpretări

Declarația generalului este extrem de importantă în contextul geopolitic actual și are multiple implicații, în principal reafirmarea Angajamentului NATO (Articolul 5). Mesajul este scurt, dar extrem de clar și decisiv. Nu lasă loc de interpretări sau ambiguități.

Articolul 5, clauza de apărare colectivă a NATO, este piatra de temelie a alianței, stipulând că un atac împotriva unui membru este considerat un atac împotriva tuturor.

„Răspunsul alianţei este foarte clar, articolul 5 se va aplica necondiţionat, un răspuns foarte scurt, dar foarte decisiv. Alianţa, toţi membrii alianţei au toată determinarea necesară pentru a acţiona. (….)”, a precizat Gheorghiță Vlad.

Membrii NATO vor acționa coordonat

Întrebat dacă România va fi, practic, acolo să apere un aliat, șeful Armatei Române a fost categoric:

„Sigur, da(…)Asta nu înseamnă că toţi membrii NATO o să fie implicaţi într-o anumită parte a flancului, fiecare îşi are stabilite misiunile în conformitate cu planurile regionale pentru că nu poţi să ai doar o reacţie acolo şi să creezi un punct slab în altă parte a planului”.

Generalul a precizat că toate acţiunile vor fi coordonate, deoarece „SACEUR are toate instrumentele necesare astfel încât acţiunea să fie decisivă şi să ne atingem scopurile într-un timp foarte scurt”.

„NATO este de neclintit, teritoriul național va fi apărat”

În urmă cu o săptămână, generalul Gheorghiță Vlad a transmis un mesaj prin care i-a liniștit pe români: NATO este de neclintit, iar teritoriul național va fi apărat, relatează TVR Info. Apelul la calm este o încercare de a contracara panica și de a menține moralul public, în contextul în care preşedintele american Donald Trump a emis pretenții asupra Groenlandei, un teritoriu aflat sub protecţia NATO.

Acest lucru însă nu a afectat unitatea comandanţilor militari din Alianţă, a afirmat generalul Gheorghiţă Vlad.

Șeful Armatei, ca figură cheie în securitatea națională, are responsabilitatea de a comunica stabilitate și încredere în capacitatea de apărare a țării. Acesta a transmis că unitatea și solidaritatea NATO sunt de neclintit, o reafirmare puternică a principiului apărării colective (Articolul 5 din Tratatul NATO). Mesajul este că România nu este singură în fața amenințărilor.

O astfel de declarație servește și ca un mesaj de descurajare pentru orice potențial agresor, arătând că Alianța este unită și hotărâtă să-și apere fiecare membru.

Declarația sa este un exemplu de comunicare strategică eficientă în timp de criză, menită să gestioneze percepția publică, să consolideze încrederea în instituții și să trimită mesaje clare atât partenerilor, cât și potențialilor adversari.





