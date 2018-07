Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 22 iulie 2018. Loteria Română organizează noi trageri LOTO duminică, 22 iulie, urmând să fie extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Extragerea la Loto 6 din 49 din 22 iulie are loc după ce, la extragerea de joi, a fost câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49, in valoare de 9.720.865,12 lei (peste 2 milioane de euro).