S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, extragerea de joi 19 iulie

Acesta este, pana la aceasta data, cel mai mare premiu castigat in acest an la acest joc. Biletul norocos a fost jucat la agentia 19-015 din Toplita, jud. Harghita si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul acestuia fiind de numai 7,30 lei.

Acesta este cel de-al patrulea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I, la Loto 6/49, s-a castigat in data de 15.04.2018 si a fost in valoare de 1.375.546,09 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile de la data tragerii pentru a-si revendica premiul.

Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 19 iulie 2018. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO joi, 19 iulie, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus, după ce la tragerile loto de joi, 15 iulie, Loteria Română a acordat 18.280 de câștiguri în valoare totală de 753.766,04 lei.

