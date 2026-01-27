

Virusul Nipah nu este nou, dar are potențial epidemic

Deși discuțiile recente pot sugera o amenințare inedită, specialiștii clarifică originea acestui patogen. „În primul rând virusul nu e nou, el a mai fost documentat”, explică dr. Adrian Marinescu.

Totuși, medicul avertizează asupra gravității sale în caz de infectare: „Problema pe care o are este că într-adevăr se transmite ușor și că are potențial din punct de vedere epidemiologic. Mortalitatea este mare, spre deosebire de SARS-COV-2 poate să depășească 40% în funcție de tulpină și poate să ajungă până la 75%. Poate să producă encefalită care poate fi fatală”.

Prof. dr. Simin Florescu subliniază însă că boala este rară și specifică unor zone geografice delimitate: „India, Pakistan, Bangladesh sunt zone cunoscute ca având astfel de patologii. Este un virus aflat pe lista bolilor cu potențial epidemic și, evident, îl avem în vedere ca boală de import”.

Monitorizarea călătorilor și a forței de muncă din Asia

În contextul mobilității forței de muncă (în România lucrează mii de cetățeni indieni), autoritățile medicale sunt în alertă pentru eventuale cazuri de import.

„Evident că vom avea cazuri de import,” a afirmat dr. Marinescu, însă nu trebuie să existe temeri legate de o explozie a cazurilor.

„În Bangladesh au fost 260 de cazuri în toată țara. Nu e un număr mare față de un sezon de gripă. Nu intră în discuție deocamdată, dar e de monitorizat.”

În cazul simptomelor, protocoalele sunt clare. Prof. dr. Simin Florescu a mărturisit că: „persoanele care vin din India, Pakistan, Bangladesh și au febră, le vom testa. Le vom suspiciona și pentru așa ceva”.

Recomandările medicilor infecționiști: Atenție, nu panică!

Ambii medici insistă pe prevenție și informare corectă, nu pe teamă. Măsurile de prevenție recomandate de dr. Adrian Marinescu sunt:

Limitarea deplasărilor care nu sunt obligatorii în locurile unde sunt raportate focare.

Evaluarea epidemiologică riguroasă a celor care revin din zonele de risc.

„Alerta sanitară rămâne doar în Asia. În Europa n-a fost încă niciun caz raportat”, a subliniat managerul Institutului Matei Balș.

În opinia prof. dr. Simin Florescu „lucrurile minimale sunt cele mai importante: igiena, prudența, purtarea măștii atunci când e cazul. Sunt lucruri de bun-simț care ne protejează cel mai bine”.

Alerta în India din cauza virusului Nipah, fără leac, răspândit de lilieci: „Are potențial epidemic” este justificată, având în vedere numărul focarelor apărute. 60% din populația planetei trăiește în Asia și în regiunea Pacificului, iar zonele locuite se urbanizează rapid

Nipah, virusul cu gazdă comună cu SARS-CoV-2, stârnește temerile experților, care încearcă să prevadă următoarea pandemie

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE