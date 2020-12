Rise Project: O lojă masonică dintr-un sector al Capitalei reunește trei foști primari, trei foști deputați și mulți alți funcționari

Loja se numește “Călugăreni nr. 176” și are templul în spatele restaurantului Bârlogul Lupilor (astăzi White Ballroom) din Drumul Taberei, unde s-a negociat șpaga din dosarul “Unifarm”, scrie publicația Rise Project.

În ea sunt implicați trei primari, șase consilieri locali, doi consilieri generali, trei deputați, cinci șefi din Ministerul Transporturilor, secretarul Primăriei Sectorului 6, doi directori de investiții, doi de la Protecția Copilului și alți doi de la Administrația Domeniului Public.

Lista completă de masoni și ucenici are 49 de nume.

“Frații primari” sunt Gabriel Mutu, Cristian Poteraș și Rareș Mănescu, adică cei care au administrat sectorul 6 din 2004 încoace. S-au regrupat în organizația discretă cu tot cu aparatul primăriei, format din directori și funcționarii loiali.

Ce spun Mutu și Poteraș

Rise i-a întrebat pe cei trei foști primari pe rând dacă apartenența la masonerie le-a influențat cariera publică:

“În niciun fel. Ce importanță are cum am intrat și dacă sunt liberali acolo?! Este ca și cum te-ai duce la aceeași biserică. Ascultați-mă puțin: când mergi și faci cumpărăturile de la același magazin cu o persoană care face parte din alt partid politic, nu înseamnă că magazinul acela are ceva anume.”, a răspuns Gabriel Mutu, fost primar PSD de la sectorul 6, candidat acum la alegerile parlamentare.

Recomandări Centura ocolitoare a Bacăului, crăpată la câteva ore de la inaugurare. De vină ar fi o „eroare de fabricație”

Gabriel Mutu nu a negat că ar face parte din loja masonică din sectorul 6. Foto: Hepta

Cristian Poteraș, condamnat pentru fapte de corupție, a confirmat și el evaziv, dar spune că nu se poate numi membru efectiv.

“Nu mai știu ce am făcut, asta era acum 20 de ani, cred că am fost pe la mai multe loji masonice, dar nici nu am participat, să știți. Nu pot să mă numesc membru efectiv, pentru că nu am participat niciodată. Adică în perioada aceea erau foarte mulți care se înscriau în aceste loji, aveam mulți prieteni acolo.”

Poteraș spune că nu a mai participat de ani de zile la vreo întâlnire masonică

Celălalt fost primar de la sectorul 6, Rareș Mănescu, nu a vrut să stea de vorbă. El este soțul Ramonei Mănescu (ex-ministru la Externe și Transporturi), fiind considerat totodată membru al Grupului de la Monaco, alături de milionarii Dragoş Dobrescu, Puiu Popoviciu, Bebe Ionescu, Adriean Videanu, Radu Dimofte etc.

Continuarea, pe Rise Project.

foto: 123rf.com

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989. Ce a aflat cu 11 zile înainte să moară

PARTENERI - PLAYTECH GEST FABULOS făcut de Monica Gabor pentru Irinel Columbeanu după ce acesta a ajuns sărac lipit

HOROSCOP Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 5 – 11 decembrie 2020

Știrileprotv.ro Medicamentul interzis persoanelor infectate cu coronavirus. Ce se poate întâmpla dacă îl iei

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii