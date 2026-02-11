Presupusul videoclip intim cu Péter Magyar și acuzații de manipulare

În postarea sa, el a acuzat guvernul Orbán că încearcă să distragă atenția publicului de la recentele scandaluri, cum ar fi cel privind fabrica Samsung din Göd, despre care Hello Magyar a raportat că a expus muncitorii la substanțe toxice între 2021 și 2023.

Péter Magyar, în vârstă de 45 de ani, a declarat că nu are nimic de ascuns, subliniind că înregistrarea arată un moment intim cu fosta sa parteneră, care era majoră la acea vreme. Politicianul a sugerat însă că videoclipul ar fi fost obținut prin mijloace ilegale și că ar putea fi manipulat.

„Sunt un bărbat care trăiește o viață sexuală normală. Nu voi ceda șantajului”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.

Un detaliu controversat al poveștii îl reprezintă afirmațiile unor surse media apropiate de Fidesz, care susțin că videoclipul ar implica o relație homosexuală între Magyar și un alt membru al partidului său, Radnai Márk, vicepreședintele Tisza.

Radnai a negat categoric aceste zvonuri, afirmând că „nu am avut nicio relație care să fie de interes public”.

Scandalul Samsung și alte acuzații ale lui Magyar

Pe lângă controversa legată de videoclip, Magyar a criticat dur guvernul Orbán, acuzându-l că încearcă să ascundă mai multe scandaluri.

Printre acestea, se numără și cazul fabricii Samsung din Göd, despre care publicația Hello Magyar a raportat că, în perioada 2021-2023, a expus muncitorii la substanțe toxice fără a lua măsuri adecvate pentru protecția lor.

O investigația Greenpeace a scos la iveală că activitățile fabricii produceau și eliberau în aer solvenți toxici, în special NMP, o substanța care afectează fertilitatea. La începutul anului 2026, scandalul a revenit în atenția publică după ce s-a aflat că sute de muncitori din cadrul fabricii au fost expuși la metale grele cancerigene, precum cobaltul și nichelul, în doze mult peste limitele admise.

Tensiunea este alimentată și de factorul politic, deoarece guvernul condus de Viktor Orbán a declarat zona ca fiind „arie economică specială”, privând practic primăria locală de dreptul de a controla ce se întâmplă în fabrică sau de a încasa taxe directe.

Magyar a mai menționat și alte probleme, precum presupusa deturnare de fonduri de către Banca Națională a Ungariei și abuzurile din instituțiile de protecție a copilului.

Reacții din presa ungară

În timp ce Magyar respinge acuzațiile și consideră videoclipul o încercare de discreditare, mai mulți jurnaliști au primit recent un link către un site misterios, radnaimark.hu, care afișează un pat dezordonat și mesajul „în curând”.

Conform publicației vadhajtasok.hu, videoclipul ar urma să fie publicat în curând și ar implica scene intime între Magyar și Radnai, deși aceste afirmații sunt vehement respinse de ambii politicieni.

