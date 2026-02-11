Reacția liderului de la Budapesta vine în urma unui articol publicat pe 10 februarie de Politico – publicație pe care Orbán o descrie drept „oficiosul elitei de la Bruxelles” – care dezvăluie un plan inedit al UE de a acorda Ucrainei o aderare parțială începând cu 2027.

Miza politică: alegerile din aprilie și „amenințarea” Tisza

În viziunea premierului maghiar, strategia Bruxelles-ului nu vizează doar integrarea Ucrainei, ci și o schimbare de regim la Budapesta. Orbán susține că oficialii europeni „ignoră decizia poporului maghiar” și urmăresc înlăturarea guvernului său „prin orice mijloace necesare”.

„Vor ca Partidul Tisza să ajungă la putere, pentru că atunci nu ar mai exista veto, rezistență și excluderea conflictului lor”, a declarat Viktor Orbán, transformând scrutinul parlamentar programat pentru 12 aprilie într-o luptă existențială pentru suveranitate.

„Fidesz este singura forță care stă între Ungaria și guvernul de la Bruxelles”, a adăugat Viktor Orbán, îndemnând electoratul să oprească acest plan la urne.

Planul UE de integrare a Ucrainei

Conform surselor citate de Politico (10 oficiali și diplomați), Bruxelles-ul elaborează o strategie pentru a ancora Ucraina în Europa și a o distanța de Moscova, oferindu-i un loc la masa UE înainte ca toate reformele necesare statutului de membru deplin să fie finalizate.

Această mișcare ar putea ocoli mecanismele actuale de veto, o perspectivă care a inflamat retorica Budapestei.

Retorica fricii: energie, conscripție și „dușmanul” ucrainean

În campania sa preelectorală, Viktor Orbán a intensificat atacurile la adresa Kievului, pe care l-a numit anterior un „dușman” al Ungariei.

În cadrul unui miting electoral recent la Szombathely, premierul a lansat acuzații grave, dar nefondate:

Șantaj energetic: A susținut că Ucraina cere UE să blocheze furnizarea de energie ieftină rusească către Ungaria, amenințând populația cu facturi majorate.

Interferențe electorale: La finalul lunii ianuarie, a acuzat Kievul de tentativă de amestec în alegerile parlamentare maghiare.

Conscripție forțată: Potrivit Handelsblatt, Orbán promovează narativul, fără a prezenta dovezi, că UE va face presiuni pentru recrutarea tinerilor maghiari în războiul din Ucraina.

Izolarea diplomatică și legăturile cu Moscova

Poziția Ungariei rămâne în contrast puternic cu restul blocului comunitar. Pe 17 decembrie 2025, Budapesta a blocat declarația anuală a UE privind extinderea, iar o zi mai târziu, Orbán a avertizat că sprijinul financiar pentru Kiev în perioada 2026–2027 ar atrage Uniunea direct în conflictul ruso-ucrainean.

Pentru a-și consolida poziția, premierul a lansat pe 16 ianuarie o „petiție națională” pentru a valida refuzul finanțării Ucrainei.

În paralel, Viktor Orbán își menține relațiile strânse cu Kremlinul. De la începutul invaziei din 2022, acesta l-a vizitat pe Vladimir Putin la Moscova de trei ori, cea mai recentă întrevedere având loc în noiembrie 2025.

Președintele Ungariei, Tamás Szujók, a confirmat data de 12 aprilie pentru alegerile parlamentare, scrutin pe care Orbán îl încadrează drept o alegere decisivă între „război și pace”.

