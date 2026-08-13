Simona Gherghe s-a bucurat de o binemeritată vacanță alături de familie, chiar în însorita Grecie. Vedeta preferă să se bucure de liniște atunci când merge în vacanță alături de cei dragi.

Simona Gherghe: „Am revenit în locuri unde sufletul meu se simte cel mai bine”

Prezentatoarea TV ne-a mărturisit că a a ajuns în locuri superbe din Grecia, printre care insulele Spetses și Aegina, renunțând la programul aglomerat de vizitare a obiectivelor turistice.

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„Am trăit una dintre cele mai frumoase veri alături de familie! Grecia este, după cum știu mulți, una dintre locațiile mele preferate de vacanță. Apreciez spiritul localnicilor, modul în care pun familia pe primul loc, dar și naturalețea pe care o au atunci când se distrează și trăiesc clipa. Cu trecerea timpului, nu ne mai grăbim în concediu și nu mai alergăm după obiective turistice. Acum, am descoperit diverse insule și am revenit în locuri unde sufletul meu se simte cel mai bine, printre care Spetses, dar și Aegina”, a declarat, pentru Libertatea, Simona Gherghe.

Simona Gherghe: „Mai avem vreo 10 veri de plecat împreună”

Referitor la creșterea celor doi copii, Vlad și Ana, vedeta Antenei 1 consideră că momentele de deconectare din concedii sunt cele mai potrivite pentru a suda relația de familie. Simona Gherghe este conștientă de rapiditatea cu care trece timpul și încearcă să se bucure la maximum de acești ani din copilăria lor.

„Copiii au crescut, ne bucurăm de anii aceștia și prețuim fiecare clipă. Cel mai bine ne conectăm în vacanță, mai ales că timpul trece atât de repede. Mai avem vreo 10 veri de plecat împreună, apoi ei sigur își vor dori să meargă în vacanță cu prietenii”, a adăugat Simona Gherghe pentru Libertatea.

Când revine prezentatoarea TV la Antena 1 cu noul sezon „Mireasa”

În același timp, au mai rămas doar câteva zile până când vedeta se va întoarce pe micile ecrane cu un nou sezon al emisiunii „Mireasa – Regatul Inimii”. Telespectatorii vor cunoaște noii concurenți începând cu 17 august, de la ora 14:00, pe Antena 1 și pe platforma AntenaPLAY.

„După o mare relaxare, mă pregătesc de un nou sezon Mireasa: Regatul inimii, de noi concurenți care vor să își găsească jumătatea, de emoții, provocări și momente intense trăite în direct. Abia aștept să vedeți ce v-am pregătit, din 17 august, la Antena 1 și AntenaPLAY. Ne revedem de la ora 14:00, de luni până vineri!”, a concluzionat prezentatoarea TV în dialogul cu Libertatea.

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