Așa cum era de așteptat și cum internauții deja speculau, Emily Burghelea și familia ei au plecat în Spania!

„Pentru noi clar este luna schimbărilor! Ne mutam în altă țară, am împachetat strictul necesar, am luat copiii, iar restul se vor așeza de la sine. Este momentul pentru un nou început, iar atâta timp cât suntem împreună, acasă poate fi oriunde, oricând, oricât”, a scris vedeta pe internet.

La scurt timp după ce a ajuns în Spania, Emily Burghelea a avut parte și de o întâmplare care a fost atât plăcută, cât și stranie: ea a văzut pe viu eclipsa de soare de pe 12 august 2026, dar a rămas și fără curent în casă!

„Am trăit efectiv cea mai tare zi din viața noastră. S-au aliniat toate planetele! Pe bune! 12 august 2026 a fost chiar o zi ieșită din comun în Spania. Nu doar astrologic, ci și astronomic: a avut loc o eclipsă totală de Soare, iar Spania a fost una dintre țările-cheie pentru observarea ei. Am fost norocoși că am văzut-o și noi! La un moment dat am rămas și fără curent. Cred că vecinii au dat cu bormașina ceva sau a fost de la eclipsă, nu ne-am dat prea bine seama”, a spus Emily Burghelea pentru Click.

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Tot din Spania au văzut eclipsa de soare și Antonela Pătruț, fostă ispită la Insula Iubirii, și iubitul ei, Arpad Paszkany, fostul patron al echipei de fotbal CFR Cluj.

„Am reușit să vedem eclipsa de acasă. Noi stăm destul de sus, așa că am prins o parte foarte frumoasă din ea. Din păcate nu am văzut-o complet, mai ales faza finală, dar chiar și așa a fost un moment minunat și foarte special. Vara aceasta, mai toată perioada, noi o să fim la Marbella. Nu avem în plan să mergem în altă parte în vacanță”, a afirmat și Antonela Pătruț pentru sursa citată.

Aflată în Ibiza alături de mai multe prietene, Natalia Mateuț a văzut eclipsa de soare de pe 12 august 2026 din orașul Sant Antoni de Portmany, aflat pe coasta de vest a insulei. „Am mers cu fetele în Sant Antoni la un festival foarte tare, ca să vedem eclipsa de soare. Am prins-o, aici s-a văzut foarte bine. Ne-am distrat pe cinste de eclipsă”, a spus ea.

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