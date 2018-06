”I did it for free” (”am făcut-o gratis”) a cântat Williams – unul dintre versurile melodiei ”Rock DJ” – în timp ce s-a apropiat de o cameră de luat vederi şi a arătat degetul mijlociu, într-un gest care ar putea fi interpretat ca răspuns dat celor care l-au acuzat că ar fi acceptat bani de la guvernul rus pentru a cânta pe stadionul Lujniki din Moscova.

În cadrul ceremoniei de deschidere, Williams şi soprana rusă Aida Garifullina au cântat în duet hitul ”Angels” al cântăreţului britanic. Festivitatea de dinaintea meciului inaugural dintre gazde şi Arabia Saudită a durat 15 minute şi s-a desfăşurat în prezenţa mai multor demnitari ruşi printre care şi a preşedintelui Vladimir Putin, scrie Agerpres.

În cadrul ceremoniei de deschidere, Williams a mai cântat şi hiturile ”Let Me Entertain You” şi ”Feel”, înainte de începerea primului dintre cele 64 de meciuri din cadrul campionatului.

Anterior, artistul declarase că este ”fericit şi entuziasmat că se întoarce în Rusia pentru un astfel de spectacol unic”.

”Am făcut multe în carieră, dar ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale în faţa celor 80.000 de microbişti de pe stadion şi milioanelor din lumea întreagă este un vis care devine realitate”, a scris Williams pe site-ul său oficial.

