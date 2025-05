Mesajul transmit de Roberta Metsola pentru români

Președinta Parlamentului European a postat luni un mesaj pe platforma de socializare X, fostul Twitter, în care a scris că l-a sunat pe Nicușor Dan pentru a-l felicita pentru câștigul de duminică, când a reușit să îl devanseze pe contracandidatul său George Simion.

Great speaking with @NicusorDanRO to congratulate him on his election as President of Romania.



Following the election result announcement, it was moving to see all the European flags being proudly waved across the country.



The people of Romania can rely on their Europe.



That's… — Roberta Metsola (@EP_President) May 19, 2025

„A fost o plăcere să vorbesc cu Nicușor Dan pentru a-l felicita pentru alegerea sa în funcția de președinte al României. După anunțarea rezultatelor alegerilor, a fost emoționant să văd toate steagurile europene fluturând cu mândrie în toată țara. Poporul român poate conta pe Europa sa. Acesta este mesajul pe care îl voi transmite României”, a scris Metsola pe X.

Înainte de a-i oferi felicitările personale, Roberta Metsola postat un alt mesaj pe X, scris în limba română și în limba engleză.

„Felicitări, Nicuşor Dan! Ştiu că, sub conducerea ta, România va deveni tot mai puternică şi va continua să modeleze Europa noastră. Aştept cu nerăbdare să colaborăm pentru o Europă mai inteligentă, mai puternică şi mai sigură”, a scris Metsola în primul mesaj.

Felicitări, @NicusorDanRO!



Știu că, sub conducerea ta, România va deveni tot mai puternică și va continua să modeleze Europa noastră.



Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru o Europă mai inteligentă, mai puternică și mai sigură.



🇪🇺 🇷🇴



Congratulations @NicusorDanRO!



I know… — Roberta Metsola (@EP_President) May 18, 2025

Roberta Metsola, premiată cu Premiul Timișoara pentru Valori Europene

În cursul acestei săptămâni, Roberta Metsola va primi Premiul Timișoara pentru Valori Europene, pentru susținerea acordată României la spațiul Schengen și pentru sprijinul constant acordat Ucrainei și Republicii Moldova.

Metsola va veni în România joi, 22 mai, pentru gala de premiere. Distincția pe care o va primi va fi însoțită de un premiu de 30.000 de euro, bani oferiți de sponsori privați.

Conform Primăriei Timișoara, lidera Parlamentului European a fost aleasă pentru „leadership-ul puternic și viziunea clară asupra unei Europe unite și rezistente”.

Premiul Timișoara pentru Valori Europene a fost acordat pentru prima dată anul trecut, pentru a răsplăti personalitățile internaționale care luptă pentru valorile europene. În 2024, această distincție a fost oferită Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova.

