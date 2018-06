“Astăzi am fost chemat la DNA pentru a mi se aduce la cunoștință că am calitatea de suspect într-un dosar legat de anveloparea unor blocuri pe fonduri europene. Așadar, calitatea se SUSPECT, nu aceea de pus sub acuzare, cum intoxică unii. Ce pot spune este că n-am nicio neliniște în ceea ce mă privește, pentru că n-am făcut personal nicio ilegalitate, și nici n-am cerut altora să facă, nici pe această speță, nici pe altele. Dimpotrivă, mereu le cer tuturor colaboratorilor să respecte cu sfințenie legea”, afirmă edilul într-o postare pe Facebook.