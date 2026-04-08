O descoperire veche de aproape un secol, readusă la viață

Arheologii au descoperit această rochie de plasă decorată cu mărgele în anul 1927, într-un mormânt din perioada Regatului Vechi, aparținând unei femei contemporane cu regele Khufu din Giza. Problema era că șnurul de in care ținea împreună cele aproximativ 7.000 de mărgele se dezintegrase complet.

Potrivit Live Science, citat de Agerpres, experții au reușit să reconstruiască rochia analizând poziția în care au fost găsite mărgelele și reprezentările similare din arta egipteană antică.

Cum arăta rochia: mii de mărgele și detalii impresionante

Muzeul Artelor Frumoase din Boston, instituția care deține piesa, explică faptul că rochia era realizată din plasă de șnur de in, pe care erau fixate mărgele din faianță.

Faianța este o ceramică glazurată realizată din cuarț fin zdrobit, iar în acest caz a fost amestecată cu cupru înainte de ardere. Rezultatul a fost mărgele în nuanțe de albastru și verde-albăstrui, menite să imite pietre prețioase precum lapis lazuli și turcoaz.

Rochia avea o lungime medie și un model în formă de diamant, corsajul era bine definit, realizat din rânduri verticale de mărgele, iar decolteul era decorat cu cercuri concentrice. Partea inferioară era împodobită cu franjuri din mărgele realizate din scoici marine. Specialiștii cred că această plasă nu era purtată direct pe piele, ci peste o rochie de in sau cusută pe ea.

Cum au reușit arheologii să reconstruiască rochia din aproape 7.000 de mărgele

Descoperirea este cu atât mai valoroasă cu cât mărgelele au fost găsite într-un mormânt neatins, ceea ce le-a permis arheologilor să înțeleagă cum erau dispuse inițial. Aproximativ 7.000 de mărgele au fost identificate, fiecare fiind curățată și analizată individual, într-un proces care a durat mai multe luni.

Pe baza distanței dintre ele și a modului în care erau așezate, specialiștii au reușit să refacă structura rochiei, o piesă de tip plasă, mulată pe corp, cel mai probabil purtată de o femeie de rang înalt.

O piesă probabil purtată la momente speciale

Potrivit egiptologului Tom Hardwick, materialele folosite erau destul de fragile, ceea ce înseamnă că rochia nu era potrivită pentru purtare zilnică. Este posibil să fi fost folosită doar la ocazii speciale sau chiar realizată special pentru înmormântare.

Culorile nu erau alese întâmplător. Albastrul și verdele ar putea simboliza Nilul și primăvara, ambele asociate cu ideea de renaștere și viață de apoi în cultura egipteană. Plasele mai simple cu mărgele erau populare ca obiecte funerare, fiind așezate peste mumii.

Această piesă este considerată cel mai vechi exemplu păstrat al acestui tip de rochie. În prezent, doar aproximativ 20 de astfel de veșminte există în muzee din întreaga lume. Două au fost reconstruite la Muzeul de Arte Frumoase din Boston, iar o altă reconstrucție a fost realizată la Muzeul Petrie din Londra.

Specialista Janet Johnstone, care a reconstruit o rochie similară, a descoperit că piesa era extrem de grea și dificil de purtat în mod obișnuit.

