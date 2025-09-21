Tabără de creație în piața de vechituri

Publicul este invitat sâmbătă și duminică, între orele 8 și 13, să descopere lucrările unor artiști din România și Republica Moldova. Printre ei se numără designerul Dinu Bodiciu, cunoscut pentru colaborările cu Lady Gaga, artistul Ciprian Homorodean, video-artistul moldovean Ghenadie Popescu și regizorul Mihai Dragolea.

Rod Festival este organizat pentru al patrulea an consecutiv în Piața Ocska, cu scopul de a aduce arta mai aproape de oamenii din cartiere.

„Este o tabără de creație într-o piață de vechituri, în care un grup de artiști de diverse facturi au stat, au mâncat, au muncit, s-au gândit, s-au certat între ei, după care fiecare a realizat ceea ce l-a inspirat acest loc. Sâmbătă deschidem oficial pentru public. Suntem curioși și noi să vedem reacția oamenilor”, a declarat Florin Iepan, directorul Rod Festival.

Acesta a subliniat și dificultatea organizării: „Mulți își imaginează că e un spațiu exotic, amuzant, cu oameni simpli. Credeți-mă, este unul dintre cele mai dificile spații posibile, pentru că nimic nu e sigur aici. Poți să montezi azi o instalație și mâine să o găsești mutată 20 de metri mai încolo. Totul este foarte fluid. Dar asta face parte din farmec, nu ne supărăm”.

Ceaușești pop-art și obiecte din mămăligă

Printre cele mai neobișnuite creații se numără „Ceaușeria” lui Ciprian Homorodean, o tarabă cu statuete care îl reprezintă pe fostul dictator Nicolae Ceaușescu.

„Ideea era să fac o serie mare de Ceaușești, scoși la vânzare. E o lucrare pop-art, iar fiecare să-și poată achiziționa un Ceaușescu și, cumva, să se vindece de trecut. Se pot decora, se pot desena, se pot sparge – fiecare cum simte”, a spus artistul.

Ghenadie Popescu, unul dintre cei mai apreciați artiști vizuali din Republica Moldova, a prezentat un film stop-motion realizat chiar în piață și obiecte create din… mămăligă. Printre acestea, un coif de la Coțăfenești, un Ceaușescu inspirat de lucrarea lui Homorodean și un tricolor.

„Pentru mine, mămăliga este un tezaur comun, între Nistru și Prut, o moștenire împărtășită de Republica Moldova și România. Ea persistă în folclor, în proverbe. Noi suntem cu mămăliga, cum italienii sunt cu pastele”, a explicat Popescu.

Un omagiu pentru Neli, vânzătoarea din piață

Designerul Dinu Bodiciu a realizat instalația „Neli”, dedicată unei foste vânzătoare din piață, decedată în urmă cu patru ani.

„Piesele din interior le-am descoperit când domnul Iepan m-a introdus în această tarabă. Ele aparțineau fostei proprietare, doamna Neli. Am decis să brodez pe ele numele Neli și Dinu, pentru a păstra memoria locului. Sunt foarte legat de piața de vechituri – veneam aici din liceu, îmi cumpăram haine”, a povestit Bodiciu.

Expoziții, caricaturi și teatru în piața Ocska

Pe lângă instalațiile principale, festivalul mai include și o serie de evenimente conexe: caricaturi realizate de Radu Clețiu, o expoziție cu vânzare a comunității de refugiați din Ucraina, precum și expoziții fotografice semnate de Diana Bilec, Andreea Eva Herczeg și Khristina Litvinenko.

Pe 28 septembrie, o tarabă din piață se va transforma în scenă pentru piesa „Conu Leonida față cu Tic-Toc-ul”, cu actorii Christine Cizmaș și Ionuț Pârvulescu. În această lună, festivalul include și o rezidență literară cu scriitorii Costi Rogozanu, Goran Mrakici și Mădălina Aldescu.

De-a lungul evenimentului, va funcționa și un post de radio dedicat comercianților din piață, pentru a le spune poveștile.

