„În semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării şi promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum şi pentru contribuţia deosebită la consolidarea valorilor democratice şi la cultivarea spiritului civic în rândul tinerei generaţii, preşedintele Nicuşor Dan a conferit post-mortem Ordinul Naţional «Serviciul Credincios» în grad de Cavaler doamnei Steluţa Lucia Rodica Coposu”, a explicat Administrația Prezidențială.

Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider ţărănist Corneliu Coposu, a murit pe 7 august la vârsta de 92 de ani.

Născută pe 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, județul Sălaj, Steluța Coposu a făcut liceul și facultatea în București. Ea a absolvit Institutul Politehnic în 1956 și a lucrat peste 30 de ani la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din București. După moartea fratelui său, Corneliu Coposu, Steluța Coposu a contribuit decisiv la înființarea Fundației. În anul 2009, a fost decorată de Regele Mihai cu Crucea Casei Regale pentru întreaga activitate civică și pentru devotamentul față de memoria fratelui său.

Corneliu Coposu, absolvent de Drept și Jurnalist, apropiat al lui Iuliu Maniu, a fost membru al PNȚ până la interzicerea partidului în 1947, după care a stat 17 ani la închisoare ca deținut politic, în regimul comunist. Era cea mai dură perioadă, cea stalinistă. Regele Mihai a fost forțat să abdice pe 30 decembrie 1947, iar PNȚ era deja scos în afara legii cu câteva luni înainte de regimul Groza.

După Revoluția din decembrie 1989, Corneliu Coposu a reintrat în politică. A înființat Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD), ca succesor al PNȚ, partid interzis de comuniști în 1947. Coposu a fost președintele PNȚCD din ianuarie 1990 până la moartea sa (noiembrie 1995).

