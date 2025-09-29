Netanyahu a acceptat planul. Mingea este la Hamas

Acest proiect a fost acceptat de premierul israelian, Benjamin Netanyahu, dar trebuie să fie încă aprobat de Hamas, a declarat președintele american în cadrul unei conferințe de presă.

Acesta prevede încetarea „imediată” a războiului declanșat în Gaza de atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și retragerea treptată a forțelor israeliene. Toți ostaticii vor trebui eliberați în termen de 72 de ore de la aprobarea Israelului.

Potrivit unei surse citate de CNN, documentul prevede, între altele, că Israelul va fi de acord să nu anexeze sau să ocupe Gaza și nu va mai ataca Qatar, după ce, la începutul lunii, a vizat la Doha mai mulți lideri Hamas în urma unor atacuri aeriene.

Trump va prezida un comitet pentru pace

Donald Trump va prezida un „Comitet pentru pace” printre membrii căruia se numără fostul prim-ministru britanic Tony Blair. Teritoriul palestinian ar fi guvernat de un comitet palestinian „apolitic și tehnocrat” care ar gestiona afacerile curente și ar exclude Hamas, prevede planul de pace american în 20 de puncte.

O vedere generală arată clădiri distruse în orașul Gaza. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
O vedere generală arată clădiri distruse în orașul Gaza. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
REPORTAJ din Rep. Moldova. Cine sunt moldovenii care aleg Europa?
Recomandări
REPORTAJ din Rep. Moldova. Cine sunt moldovenii care aleg Europa?

Forță internațională de stabilizare împreună cu partenerii arabi

Printre alte puncte cheie ale planului, Statele Unite vor colabora cu „parteneri arabi și internaționali pentru a înființa o Forță internațională de stabilizare (ISF) care trebuie să fie desfășurată imediat în Gaza”. Această forță va forma și va oferi sprijin „forțelor de poliție palestiniene aprobate” și va avea consultări cu Iordania și Egiptul.

„Nimeni nu va fi forțat să părăsească Gaza”, se arată în text, în timp ce Donald Trump a evocat acum câteva luni ideea de a evacua teritoriul de locuitorii săi. „Vom încuraja oamenii să rămână și le vom oferi ocazia de a construi o Gaza mai bună”.

Planul de pace american a fost prezentat statelor arabe, a confirmat miercuri emisarul special al SUA, Steve Witkoff, care a declarat că există speranțe și chiar încredere într-un „progres iminent”.

Ca să ia Nobelul pentru Pace, Trump ar trebui să oprească războiul din Gaza

Dorința exprimată în mod repetat de Donald Trump de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace a primit o condiție explicită din partea omologului său francez, Emmanuel Macron, care a sugerat că râvnitul premiu ar fi la îndemână lui doar dacă liderul SUA își folosește influența uriașă pentru a pune capăt conflictului din Gaza și a avansa soluția celor două state, care ar include și un stat palestinian.

Declarația incisivă a lui Macron, făcută de la tribuna Adunării Generale a ONU, vine ca un răspuns direct la afirmațiile lui Trump, care a susținut recent că merită Nobelul pentru eforturile sale de a pune capăt mai multor conflicte internaționale.

Președintele francez a subliniat că Statele Unite, fiind cel mai important furnizor de armament al Israelului, dețin o pârghie unică pentru a opri ostilitățile din Fâșia Gaza. „Nobelul pentru Pace este posibil doar dacă opriți acest conflict,” i-a transmis Macron lui Trump, punând astfel cea mai arzătoare criză din Orientul Mijlociu în centrul dezbaterii despre meritele diplomatice ale liderului american.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nouă migranți irakieni au fost ascunși în rezervoarele camioanelor pentru a trece ilegal frontiera. Ce a atras atenția la Giurgiu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima imagine cu iubita lui Bolojan a atras toate privirile! Arată mult mai bine decât s-a văzut până acum: siluetă perfectă, decolteu, tocuri!
Viva.ro
Ultima imagine cu iubita lui Bolojan a atras toate privirile! Arată mult mai bine decât s-a văzut până acum: siluetă perfectă, decolteu, tocuri!
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Unica.ro
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.RO
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
GSP.RO
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Avantaje.ro
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”
Tvmania.ro
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”

Alte știri

Ce să faci și cum te protejezi în contextul ploilor, ninsorilor și al scăderilor de temperatură. Recomandările Salvamont: „Turiștii să se informeze din timp”
Știri România 29 sept.
Ce să faci și cum te protejezi în contextul ploilor, ninsorilor și al scăderilor de temperatură. Recomandările Salvamont: „Turiștii să se informeze din timp”
Nouă migranți irakieni au fost ascunși în rezervoarele camioanelor pentru a trece ilegal frontiera. Ce a atras atenția la Giurgiu
Știri România 29 sept.
Nouă migranți irakieni au fost ascunși în rezervoarele camioanelor pentru a trece ilegal frontiera. Ce a atras atenția la Giurgiu
Parteneri
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Adevarul.ro
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elle.ro
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

Cum se menține în formă Ramona Bădescu la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit care este rutina ei zilnică. „Al doilea secret este un pic mai delicat”
Stiri Mondene 29 sept.
Cum se menține în formă Ramona Bădescu la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit care este rutina ei zilnică. „Al doilea secret este un pic mai delicat”
Ce face Bursucu' dacă e sunat de Mona Segall: „Mi-e dor de ea! O iubesc”
Exclusiv
Stiri Mondene 29 sept.
Ce face Bursucu’ dacă e sunat de Mona Segall: „Mi-e dor de ea! O iubesc”
Parteneri
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
TVMania.ro
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final
ObservatorNews.ro
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Libertateapentrufemei.ro
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Parteneri
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
GSP.ro
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
Cartonașul verde a fost utilizat în premieră într-un meci oficial » NU îl folosește arbitrul!
GSP.ro
Cartonașul verde a fost utilizat în premieră într-un meci oficial » NU îl folosește arbitrul!
Parteneri
Călin Georgescu: „Dosarul meu este o copie la indigo după dosarul lui Donald Trump”
Mediafax.ro
Călin Georgescu: „Dosarul meu este o copie la indigo după dosarul lui Donald Trump”
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Ce zone sunt afectate
KanalD.ro
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Ce zone sunt afectate

Politic

Cum a convins România Comisia Europeană să accepte deficit de 8,4%: „Astea sunt realitățile”
Politică 29 sept.
Cum a convins România Comisia Europeană să accepte deficit de 8,4%: „Astea sunt realitățile”
Ilie Bolojan: Nu vom mări taxele, dar trebuie să mai tăiem din costuri. Datoria publică a crescut prea repede
LiveText
Politică 29 sept.
Ilie Bolojan: Nu vom mări taxele, dar trebuie să mai tăiem din costuri. Datoria publică a crescut prea repede
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt