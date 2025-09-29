Netanyahu a acceptat planul. Mingea este la Hamas

Acest proiect a fost acceptat de premierul israelian, Benjamin Netanyahu, dar trebuie să fie încă aprobat de Hamas, a declarat președintele american în cadrul unei conferințe de presă.

Acesta prevede încetarea „imediată” a războiului declanșat în Gaza de atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și retragerea treptată a forțelor israeliene. Toți ostaticii vor trebui eliberați în termen de 72 de ore de la aprobarea Israelului.

Potrivit unei surse citate de CNN, documentul prevede, între altele, că Israelul va fi de acord să nu anexeze sau să ocupe Gaza și nu va mai ataca Qatar, după ce, la începutul lunii, a vizat la Doha mai mulți lideri Hamas în urma unor atacuri aeriene.

Trump va prezida un comitet pentru pace

Donald Trump va prezida un „Comitet pentru pace” printre membrii căruia se numără fostul prim-ministru britanic Tony Blair. Teritoriul palestinian ar fi guvernat de un comitet palestinian „apolitic și tehnocrat” care ar gestiona afacerile curente și ar exclude Hamas, prevede planul de pace american în 20 de puncte.

Forță internațională de stabilizare împreună cu partenerii arabi

Printre alte puncte cheie ale planului, Statele Unite vor colabora cu „parteneri arabi și internaționali pentru a înființa o Forță internațională de stabilizare (ISF) care trebuie să fie desfășurată imediat în Gaza”. Această forță va forma și va oferi sprijin „forțelor de poliție palestiniene aprobate” și va avea consultări cu Iordania și Egiptul.

„Nimeni nu va fi forțat să părăsească Gaza”, se arată în text, în timp ce Donald Trump a evocat acum câteva luni ideea de a evacua teritoriul de locuitorii săi. „Vom încuraja oamenii să rămână și le vom oferi ocazia de a construi o Gaza mai bună”.

Planul de pace american a fost prezentat statelor arabe, a confirmat miercuri emisarul special al SUA, Steve Witkoff, care a declarat că există speranțe și chiar încredere într-un „progres iminent”.

Ca să ia Nobelul pentru Pace, Trump ar trebui să oprească războiul din Gaza

Dorința exprimată în mod repetat de Donald Trump de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace a primit o condiție explicită din partea omologului său francez, Emmanuel Macron, care a sugerat că râvnitul premiu ar fi la îndemână lui doar dacă liderul SUA își folosește influența uriașă pentru a pune capăt conflictului din Gaza și a avansa soluția celor două state, care ar include și un stat palestinian.

Declarația incisivă a lui Macron, făcută de la tribuna Adunării Generale a ONU, vine ca un răspuns direct la afirmațiile lui Trump, care a susținut recent că merită Nobelul pentru eforturile sale de a pune capăt mai multor conflicte internaționale.

Președintele francez a subliniat că Statele Unite, fiind cel mai important furnizor de armament al Israelului, dețin o pârghie unică pentru a opri ostilitățile din Fâșia Gaza. „Nobelul pentru Pace este posibil doar dacă opriți acest conflict,” i-a transmis Macron lui Trump, punând astfel cea mai arzătoare criză din Orientul Mijlociu în centrul dezbaterii despre meritele diplomatice ale liderului american.

