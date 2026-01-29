Monitorizează traficul în timp real

Spre deosebire de semafoarele tradiționale din Roma, cele „inteligente” sunt echipate cu un sistem de ultimă generație care detectează viteza vehiculelor care trec. Aceste dispozitive monitorizează traficul în timp real și „decid”, pe baza unor parametri, când să oprească sau să repornească traficul. Când un vehicul depășește limita de viteză, semaforul se aprinde automat în roșu, indicând oprirea.

Ideea a pornit din dorința de a crește siguranța în Italia, pe drumurile Romei, în special pe cele care au fost scena unor accidente mortale de-a lungul anilor. Nu este o coincidență că Via Cristoforo Colombo a fost aleasă ca loc inițial pentru testarea semafoarelor inteligente. Dacă experimentul se dovedește a fi un succes, vor fi incluse și alte străzi.

„În practică”, a explicat Dario Nanni, unul din semnatarii moțiunii, „senzorii poziționați înaintea intersecțiilor sau a trecerilor de pietoni controlate de semafoare vor declanșa culoarea roșie, dacă se depășesc limitele de viteză. Aceste tehnologii, combinate cu verificări și măsuri de prevenire, contribuie la limitarea vitezei excesive, în special pe drumuri precum Colombo, care sunt folosite de unii ca piste de curse și, din păcate, sunt scena unor accidente rutiere grave.”

Siguranță pe străzile Romei

Autoritățile din Roma lucrează de mai mult timp la noi instrumente pentru a reduce viteza pe drumuri și pentru prevenirea accidentelor.

Pe lângă „cele 30 de zone”, autoritățile intenționează să instaleze 175 de treceri de pietoni supraînălțate și 630 de semafoare cu numărătoare inversă. Acestea le arată șoferilor și pietonilor cât timp mai este până când un semafor își schimbă culoarea.

Între timp, primele radare din cele 60 planificate au fost deja instalate: în doar câteva zile, aparatele de pe Șoseaua de Centură de Est și Via Isacco Newton au înregistrat peste 1.500 de încălcări ale legislației rutiere.

În Belgia, șoferii au acum posibilitatea de a controla semafoarele folosind doar o aplicație mobilă. Această inovație le permite conducătorilor auto să își dea singuri verde la trecerile pietonale sau la intersecții, promițând un trafic mai fluid și o experiență de condus mai personalizată. Tehnologia ridică însă și întrebări despre siguranță și responsabilitate în trafic.



