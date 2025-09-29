Cum funcționează sistemul

Belgia face pași importanți în modernizarea traficului rutier. Potrivit Profit.ro, 230 de intersecții din țară au fost dotate cu semafoare inteligente care pot trece pe verde când detectează apropierea unui vehicul. Sistemul funcționează prin intermediul unei aplicații dedicate.

Această inovație urmează un model similar implementat anterior în Olanda. Scopul final este optimizarea fluxului de trafic, astfel încât mașinile să întâlnească cât mai des culoarea verde la semafor.

Tehnologia se bazează pe senzori, camere video și o aplicație compatibilă. Când un vehicul se apropie de intersecție și nu există trafic din direcția opusă, semaforul își schimbă culoarea pentru a elibera drumul. Sistemul este funcțional atât pentru automobile, cât și pentru motociclete și biciclete.

Beneficii și utilizare

Experții susțin că acest control inteligent al semafoarelor este eficient în afara orelor de vârf. Principalele avantaje includ reducerea staționării inutile, diminuarea poluării și economisirea de carburant.

Statisticile din Flandra, regiunea unde s-a implementat sistemul, arată că peste 200.000 de șoferi au beneficiat deja de acest serviciu.

Deși sistemul este deschis, aplicațiile populare de navigație precum Waze și Google Maps nu au încă tehnologia necesară implementată. Autoritățile rutiere belgiene negociază cu Google pentru a depăși acest obstacol.

Planuri de viitor

În etapa următoare, se dorește dezvoltarea unei soluții integrate direct în arhitectura electronică a vehiculelor, eliminând necesitatea unui telefon și a unei aplicații terțe.

Se fac teste și pentru vehiculele de intervenție, cum ar fi ambulanțele și mașinile de pompieri. Acestea ar putea trece prin intersecții fără a pune în pericol traficul, prin schimbarea automată a semafoarelor la apropierea lor.

În Valonia, cealaltă regiune a Belgiei, implementarea este planificată pentru 2026, urmând să acopere peste 700 de intersecții.

