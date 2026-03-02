Duba unor turci, spulberată de camionul unui român, în Germania

Potrivit informațiilor transmise de poliția din Schwaben Nord și citate de nachrichten-heute.net, două persoane au fost rănite grav în urma unui accident produs pe autostrada A8, în zona orașului Augsburg.

Un șofer român de camion circula vineri pe banda din dreapta, pe direcția Stuttgart, când, din motive încă necunoscute, a părăsit partea carosabilă.

În jurul orei 10:45, bărbatul în vârstă de 44 de ani nu a observat duba unor cetățeni turci care era oprită pe banda de urgență din cauza unei pene.

A urmat un impact, în urma căruia cei doi bărbați care se aflau lângă vehicul au fost loviți de propriul autoturism și au suferit răni grave. Aceștia au fost transportați de urgență la spital.

Autostrada închisă temporar și pagube de zeci de mii de euro

Autostrada a fost închisă complet pe sensul spre Stuttgart timp de aproximativ o oră și parțial pentru încă o oră și jumătate, pagubele totale fiind estimate la o sumă de ordinul zecilor de mii de euro.

Poliția a deschis o anchetă pe numele șoferului român al camionului, acesta fiind cercetat, printre altele, pentru vătămare corporală din culpă și pentru încălcarea regulilor de circulație.

Luna trecută, tot în Germania, un camion românesc s-a răsturnat pe autostrada A1, între Hamburg și Bremen, după ce șoferul a pierdut controlul volanului din cauza ninsorii abundente. În urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat și a fost scos de pompieri prin parbriz.

De asemenea, un incident extrem de periculos a avut loc marți, 3 februarie, pe autostrada germană A7, când un șofer de camion în vârstă de 51 de ani, din orașul Giessen, a reușit să evite o posibilă tragedie după ce a observat la timp o defecțiune tehnică majoră la semiremorca pe care o tracta. Cu prezență de spirit, bărbatul a tras imediat camionul pe banda de urgență.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE