Filmul tragediei din Italia. Marius a murit pe loc, la 32 de ani

Marius Constantin Catană, pentru apropiați Mario, este victima unui cumplit accident rutier produs miercuri seară, puțin după ora 20.00 pe via Ripuaria, în Varcaturo, la periferia orașului Napoli.

Avea 32 de ani, era de loc din Piatra Neamț și trăia de mai mulți ani în Italia, chiar în Varcaturo, la câteva sute de metri de locul tragediei.

Potrivit Il Mattino, Mario se întorcea acasă, pe motocicleta sa Ducati Monster, când, din motive încă neștiute, a pierdut controlul vehiculului și s-a izbit violent de o mașină.

A urmat căderea violentă pe asfalt, care nu i-a mai lăsat nicio șansă de supraviețuire.

Echipajul medical sosit la fața locului a încercat manevrele de resuscitare, însă nu a putut face altceva decât să constate decesul.

Casca a fost găsită la câțiva metri de motocicletă

În urma impactului, românul a suferit un traumatism facial sever, casca fiind găsită la câțiva metri de motocicletă, pe carosabil.

La locul accidentului au ajuns carabinierii din Varcaturo, care încearcă să facă o reconstituire a tragediei, una dintre ipoteze fiind ca motocicleta să fi derapat pe carosabilul umed.

„Ajunsese chiar aproape de casă”

Numeroși martori, printre care mulți șoferi aflați în trafic, au asistat la nenorocire. Moartea tânărului a provocat multă durere printre cei care l-au cunoscut. „Un băiat foarte cuminte, locuia pe strada mea, ce tristețe, ajunsese chiar aproape de casă”, a spus Rosaria, o vecină a lui Mario.

În autoturismul implicat în accident se aflau un bărbat și o femeie.

Ambele vehicule au fost puse sub sechestru, iar procurorul a dispus efectuarea autopsiei pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și cauzele decesului.

În urmă cu o săptămână, tot în Italia, un muncitor român în vârstă de 57 de ani a murit într-un accident de muncă produs la o fabrică din localitatea Cambiago, chiar în ziua în care fiica lui împlinea 12 ani. Bărbatul a fost strivit de o placă metalică, iar eforturile medicilor de a-i salva viața au fost zadarnice.

