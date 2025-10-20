Un român a transportat o cantitate impresionantă de droguri în Franța

O captură impresionantă de droguri a fost descoperită pe autostrada A8 din Franța. Potrivit presei străine, un bărbat de 26 de ani a fost arestat cu peste 100 de kilograme de polen de canabis în mașină. Valoarea estimată a drogurilor depășește un milion de euro.

Incidentul a avut loc pe 5 octombrie, în timpul unui control de rutină pe o zonă de servicii în direcția Italiei. Vameșii din Nisa au oprit un vehicul înmatriculat în Spania, condus de un cetățean român. Potrivit presei străine, bărbatul în cauză este un român.

Cum au descoperit polițiștii din Franța drogurile din mașina românului

Însoțiți de un câine de detecție, ofițerii vamali au găsit 103 kilograme de polen de canabis ascunse în spatele mașinii.

„Este o captură frumoasă și destul de substanțială pentru un vehicul ușor”, au declarat reprezentanții Direcției Regionale a Vămilor din Nisa, pentru presa străină.

Polenul de canabis, mai concentrat decât rășina, poate fi vândut cu până la 15 euro pe gram, ceea ce ridică valoarea totală a încărcăturii la aproape un milion de euro.

Ce a făcut românul ca să scape de o datorie de 20.000 de euro

Recomandări Medicii români primesc prime de instalare de până la 65.000 de euro, în Franța: „Nu m-aș vedea lucrând în spitalele din România”

Din primele informații ale anchetatorilor din Franța, se pare că românul a recurs la acest gest pentru a achita o datorie de 20.000 de euro. Mai exact, individul a acceptat să transporte cantitatea uriașă de polen de canabis pentru a scăpa de datorie, iar procurorii suspectează că acesta a făcut mai multe drumuri între Spania, Italia și Franța.

Procurorii suspectează că tânărul a făcut mai multe drumuri între Spania, unde locuiește din 2022, și Italia, tranzitând Franța. Potrivit procurorului, „el a recunoscut faptele, comise pentru a rambursa o datorie de 20.000 de euro”.

În primăvara acestui an, un alt român a fost prins cu o cantitate impresionantă de droguri. Șoferul român a fost prins cu o cantitate astronomică de cocaină și a fost imediat arestat, tot în Franța.

Românul este acuzat de import, transport și posesie de droguri

Prezentat în fața tribunalului din Grasse, tânărul a cerut amânarea procesului, acum programat pentru 26 noiembrie. Românul este acuzat de import, transport, ofertă și posesie de stupefiante.

„Este la capătul puterilor, victima unui sistem în care este veriga slabă”, a declarat avocatul bărbatului, potrivit presei franceze.

Suspectul va rămâne în arest preventiv până la proces, programat pe 26 noiembrie. Cazul ridică întrebări despre rețelele de trafic de droguri care operează între Spania și Italia, folosind Franța ca rută de tranzit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE