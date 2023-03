Incidentul s-a petrecut acum o lună, pe 11 februarie. Potrivit rechizitoriului, se spune că individul ar fi spus, în limba engleză,: „Lăsați-mă să intru! Am o bombă nucleară în rucsac”. Acest lucru a fost confirmat și de polițiștii audiați marți, 14 martie.

Agenții care au răspuns la interfon au luat în serios amenințarea și au inițiat o operațiune de amploare, în care au fost implicate și forțele speciale.

Românul s-a apărat în instanță, susținând că este vorba despre o neînțelegere. El spune că se referea la o băutură,„Scharnter Bombe”, iar oamenii legii l-ar fi ințeles greșit! „Schartner Bombe” este o băutură răcoritoare carbogazoasă populară din Austria.

„Îi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat și pentru consecințe”, a declarat avocatul românului, în declarația de deschidere.

Am vrut doar să-mi plătesc amenzile restante în centrul de detenție și nimic mai mult. La intrare, am enumerat ce am în buzunare. Am spus că am o „bombă Schartner” în rucsac.

Românul, la Tribunalul Regional Salzburg: